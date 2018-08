روزی روزگاری، گوشی‌های شرکت HTC حدود ۱۰ درصد از سهم بازار بین‌المللی گوشی‌های هوشمند را در اختیار خود داشتند، اما در چند سال اخیر گوشی‌های این شرکت اصلا در این بازار به چشم نمی‌آیند. جدیدترین گزارش مالی این شرکت نشان می‌دهد که اوضاع شرکت HTC همچنان وخیم است و فقط به سرعت این سقوط افزوده شده است.

اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده‌ی نه‌چندان دور دیگر شاهد عرضه‌ی گوشی‌های HTC نخواهیم بود.

بر اساس این گزارش، درآمد ماه به ماه این شرکت کاهش ۳۷.۲۳ درصدی داشته و این کاهش درآمد در مقایسه با ژوئیه سال گذشته ۷۷.۴۱ درصد است. برای اینکه بهتر بتوانید وخامت اوضاع را درک کنید، باید بگوییم که آخرین باری که شرکت HTC درآمدی به این پایینی داشته، در آگوست ۲۰۰۳ بوده است. درآمد این شرکت در سال ۲۰۱۸ تا حالا ۵۴۴.۶ میلیون دلار بوده که هرچند رقم کمی محسوب نمی‌شود، اما ۵۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۸ این شرکت ۶۸.۳ میلیون دلار ضرر کرده است. یکی از معدود نقاط مثبت کارنامه شرکت HTC در سال ۲۰۱۸، واگذاری بخشی از تیم طراحی و تولید خود به گوگل در ازای دریافت ۱.۱ میلیارد دلار بوده است. همین موضوع باعث شد که HTC در ۶ ماه اول سال جاری ۶۲۱ میلیون دلار سود کسب کند.

این شرکت همچنان گوشی‌های پرچم‌دار خود را روانه‌ی بازار می‌کند (که آخرین آن‌ها U12 پلاس است) اما این گوشی‌ها اصلا به چشم نمی‌آیند و توجهات را به خود جلب نمی‌کنند. این شرکت حساب زیادی بر هدست‌های واقعیت مجازی خود باز کرده اما صنعت واقعیت مجازی هنوز آنقدر بزرگ نشده که بتواند سود قابل توجهی را برای این شرکت به ارمغان بیاورد. اگر این روند ادامه پیدا کند، در آینده‌ی نه‌چندان دور دیگر شاهد عرضه‌ی گوشی‌های HTC نخواهیم بود.

منبع: Phone Arena

The post درآمد شرکت HTC همچنان رو به کاهش است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala