علی‌رغم اینکه گوگل به تازگی نسخه نهم اندروید به نام اندروید پای را عرضه کرده، اما سامسونگ همچنان در کشاکش عرضه اندروید اوریو برای گوشی‌های خود است. کاملا واضح است که اگر مالک یک گوشی پرچم‌دار سامسونگ هستید و عمر آن حدودا بیشتر از دو سال نیست، به احتمال زیاد هم‌اکنون گوشی شما از اندروید اوریو بهره می‌برد.

در همین رابطه باید بگوییم که سامسونگ بالاخره یک زمان‌بندی برای ارائه‌ی این نسخه از اندروید برای تعدادی از گوشی‌های میان‌رده خود اعلام کرده است. هرچند طبق این زمان‌بندی، برای دریافت این به‌روزرسانی، کاربران موردنظر باید همچنان ماه‌ها منتظر بمانند.

طبق اسنادی که جدیدا لو رفته، می‌توانیم به تاریخ حدودی این به‌روزرسانی‌ها اشاره کنیم. این اسناد حاوی نام ۱۲ گوشی است که تمام آن‌ها در دسته گوشی‌های میان‌رده قرار می‌گیرند.

دسامبر ۲۰۱۸ – گلکسی J7 Neo

گلکسی J7 Neo ژانویه ۲۰۱۹ – گلکسی تب A (۲۰۱۷)، گلکسی A9 پرو (۲۰۱۶)، گلکسی C7 پرو، گلکسی C9 پرو، گلکسی J2 (۲۰۱۸)، گلکسی On5 (۲۰۱۶)، گلکسی On7 (۲۰۱۶)، گلکسی J7 (۲۰۱۸) و گلکسی J7 (۲۰۱۷).

گلکسی تب A (۲۰۱۷)، گلکسی A9 پرو (۲۰۱۶)، گلکسی C7 پرو، گلکسی C9 پرو، گلکسی J2 (۲۰۱۸)، گلکسی On5 (۲۰۱۶)، گلکسی On7 (۲۰۱۶)، گلکسی J7 (۲۰۱۸) و گلکسی J7 (۲۰۱۷). فوریه ۲۰۱۹ – گلکسی J7 Max

گلکسی J7 Max مارس ۲۰۱۹ – گلکسی J7 (۲۰۱۶)

سامسونگ همچنین در این اسناد اعلام کرده که این زمان‌بندی‌ها قطعی و صددرصدی نیستند و در صورت وقوع مسائل و مشکلات شاید تاریخ آن‌ها تغییر پیدا کند.

