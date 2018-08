شرکت کوالکام دعوتنامه‌ی مربوط به یک مراسم در تاریخ ۱۰ سپتامبر (۱۹ شهریور) را برای تعدادی از روزنامه‌نگاران ارسال کرده است. با توجه به شکل و شمایل این دعوتنامه، باید انتظار رونمایی از جدیدترین تراشه این شرکت برای گجت‌های پوشیدنی را داشته باشیم.

چند ماه پیش، کوالکام و گوگل اعلام کردند که در حال همکاری برای طراحی یک تراشه جدید برای گجت‌های پوشیدنی هستند.

در حال حاضر، تعداد زیادی از جدیدترین گجت‌های مبتنی بر سیستم‌عامل Wear OS از تراشه Wear 2100 بهره می‌برند که حالا نسبتا قدیمی شده است. با توجه به اینکه بیشتر ساعت‌های هوشمند مبتنی بر این پلتفرم از مشکل عمر پایین باتری رنج می‌برند، امیدواریم این تراشه جدید بتواند عمر باتری این گجت‌ها را تا حد زیادی افزایش دهد. در ضمن امیدواریم شاهد بهبود در زمینه‌ی عملکرد و سرعت هم باشیم ولی احتمالا در این عرصه شاهد بهبود قابل توجهی نخواهیم بود زیرا بر اساس اخبار پراکنده، تمرکز کوالکام معطوف به بهبود عمر باتری بوده است.

هم اکنون، ساعت‌های هوشمند مبتنی بر سیستم‌عامل گوگل وضعیت چندان ایدئالی ندارند و از طرفی دیگر هنوز نباید از آن‌ها قطع امید کرد. شاید معرفی این تراشه جدید، هوای تازه‌ای را برای این گجت‌ها به ارمغان بیاورد. چند ماه پیش، کوالکام و گوگل اعلام کردند که در حال همکاری برای طراحی یک تراشه جدید مختص گجت‌های پوشیدنی هستند که می‌تواند عمر باتری این گجت‌ها را تا حد زیادی افزایش دهد.

اگر شایعات مربوط به احتمال عرضه ساعت هوشمند پیکسل در کنار گوشی‌های پیکسل گوگل حقیقت داشته باشد، پس مشخصا این ساعت هوشمند از این تراشه جدید کوالکام بهره خواهد برد.

