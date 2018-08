آبان ماه سال گذشته خبر رسید که آلبوم ابراهیم قرار است جدیدترین کار محسن چاوشی باشد. اما تا امروز خبری از «ابراهیم» نداشتیم. ساعاتی پیش محسن چاوشی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که از همان زمان تا امروز پیگیر دریافت مجوز برای آلبوم «ابراهیم» بوده است و اگر مجوز این آلبوم به صورت قانونی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر نشود آن را در خارج از کشور منتشر خواهد کرد.

محسن چاوشی اعلام کرد در صورتی که وزارت ارشاد همچنان آلبوم «ابراهیم» را در حالت تعلیق نگهدارد برای احترام به مخاطبانش آن را بیستم مرداد منتشر خواهد کرد.

متن یادداشت چاوشی به این شرح است:

«در ابتدای فعالیتم بعد از شش سال تلاش برای دریافت مجوز و فعالیت به صورت رسمی در چهارچوب معین همیشه تلاش کرده‌ام در اصول و قوانین حالا یا موافق یا بعضا مخالف سلایق شخصی‌ام‌ جهت احترام قدم بردارم اما حالا…

من از مفصل این نکته مجملی گفتم/تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل

نظر به پیگیری‌های مکرر تهیه کننده و مدیر اجرایی آلبوم «ابراهیم» تا این لحظه موفق به دریافت مجوزات از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی نشدیم.

با توجه به وقفه طولانی مدت و احترام به مخاطبینم و جهت دل‌گرمی این روزهای سخت به اتفاق تهیه‌کننده تصمیم به انتشار آلبوم در مرداد ماه گرفتیم.

بدیهی است که تا تاریخ بیستم مرداد ماه مثل ۹ ماه پیش منتظر می‌مانیم در غیر این‌صورت با احترام تقدیم خواهد شد. شایان ذکر است آلبوم دارای کپی رایت بین المللی است و قوانین حق و حقوق مولفین و مصنفین رعایت خواهد شد.»

از جزییات این آلبوم خبری در دست نیست اما طبق گفته‌های سال گذشته چاوشی همه ترانه‌ها سروده حسین صفاست که همکاری‌های او و چاوشی همیشه موفقیت‌آمیز بوده.

ماه گذشته خبرهایی مبنی بر اصلاحیه پنج قطعه از آلبوم «ابراهیم» منتشر شد. اصلاحیه‌هایی که گویا محسن چاوشی حاضر به انجام آنها نشده بود. خبر تا جایی پیش رفت که حتی شایعه شد محسن چاوشی ممنوع‌الکار شده است. البته رئیس واحد نظارت و ارزشیابی دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد خبر ممنوع‌الکاری محسن چاوشی را تکذیب کرد.

ابوالفضل صادقی‌نژاد درباره این شایعه گفت: «شرکت متقاضی برای کسب مجوز آلبوم «ابراهیم»، پنج مرداد ۹۶ در خواستش را به دفتر موسیقی وزارت ارشاد ارسال کرد. این درخواست به شورای شعر دفتر موسیقی رفت و ۱۶ مرداد همان سال بررسی شد. پس از بررسی شورای شعر، دو قطعه از این آلبوم هفت قطعه‌ای تأیید شد و پنج قطعه اصلاحیه خورد. پس از اینکه اصلاحیه به شرکت متقاضی ارسال شد، تا این لحظه هیچ پاسخی از این شرکت به دست ما نرسیده است.»

صادقی نژاد در خصوص اصلاحاتی که به برخی اشعار آلبوم «ابراهیم» وارد شد، اظهار کرد: «اصلاحیه ممکن است یک کلمه یا یک غلط املایی باشد. منظور از اصلاحیه، رد کردن آن پنج قطعه نیست. البته ریز اصلاحیه‌ها، در دستم نیست؛ اما آنچه مشخص و قطعی است، این است که دفتر موسیقی آلبوم را به کلی رد نکرده است.»

محسن چاوشی یکی از پرطرفدارترین خوانندگان پاپ یک دهه اخیر موسیقی ایران است. در این یک دهه به صورت قانونی آلبوم‌هایش وارد بازار موسیقی شده اما پنج سال قبل از آن با انتشار قطعاتش در فضای مجازی توانسته بود مخاطبان زیادی به دست آورد.

