لاجیتک اولین استند شارژ بی سیم خود را برای آیفون X منتشر کرد

این واقعیت که لاجیتک تا کنون هیچ استند شارژ بی‌سیمی به بازار عرضه نکرده، کمی تعجب برانگیز است. حالا اما لاجیتک یک استند شارژ بی سیم به اسم POWERED و با قیمت ۷۹.۹۹ دلار ساخته و برای اولین بار وارد این بخش از لوازم جانبی موبایل‌ها شده است.

اگر به یاد داشته باشید، اپل سال گذشته در کنار آیفون‌های جدید، یک پد شارژ وایرلس نیز معرفی کرد به اسم AirPower که هنوز به بازار عرضه نشده است. با توجه به اینکه اپل هنوز نتوانسته محصول مورد نظر خود را به بازار عرضه کند، لاجیتک فرصت را غنیمت شمرد و استند شارژ بی‌سیم خود را توسعه داده است. از نظر زیبایی و کارایی، حتی می‌توانیم بگوییم بهتر بود شرکت اپل محصولی مشابه POWERED را از همان ابتدا عرضه می‌کرد.

اپل در گذشته هم با شرکت لاجیتک برای ساخت لوازم جانبی آیفون و آیپد همکاری داشته است. بزرگ‌ترین نمونه آن، کیبرد‌های لاجیتک برای آیپد پرو هستند. حالا این استند شارژ بی‌سیم نیز گویا همکاری جدید این دو شرکت به حساب می‌آید، با این تفاوت که POWERED مثل AirPower نمی‌تواند اپل واچ سری ۳ و هدفون‌های AirPod را شارژ کند.

به طور کلی، این استند آیفون را هم در حالت عمودی و هم در حالت افقی می‌تواند شارژ کند و برای کسانی که می‌خواهند در حین شارژ یک محتوای ویدیویی نیز مشاهده کنند، عالی است.

همچنین این استند با استاندارد Qi هماهنگ است و درواقع هر گوشی اندرویدی که از شارژ بی‌سیم پشتیبانی می‌کند را نیز می‌تواند شارژ کند. فقط باید توجه کنید که این استند از شارژ بی‌سیم با سرعت ۷.۵ وات بهره می‌برد که کمی کند‌تر از شارژ سریع وایرلس پشتیبانی شده در گوشی‌های اندرویدی است.

درنهایت اگر کاربر محصولات اپل هستید و نمی‌توانید بیش از این برای عرضه AirPower صبر کنید، پیشنهاد می‌کنیم که سراغ این محصول بروید. مخصوصا اینکه هنوز حتی مشخص نیست AirPower با چه قیمتی عرضه خواهد شد.

