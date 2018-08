اپل ممکن است با فشار اتحادیه اروپا درگاه لایتنینگ آیفون را با USB-C جایگزین کند

نزدیک به یک دهه است که اتحادیه اروپا در تلاش است تا شرکت‌های موبایل سازی را تشویق کند به صورت داوطلبانه فقط از یک نوع پورت شارژر برای محصولات‌شان استفاده کنند. حال می‌دانیم که این سیاست اتحادیه اروپا تا به حال کارساز نبوده و ممکنه است کمسیون اتحادیه اروپا، با جدیت بیشتری وارد این قضیه شود. به نقل از خبرگزاری رویترز و به گفته یکی از مقامات ارشد اتحادیه اروپا : «با توجه به پیشرفت نارضایت‌بخش این رویکرد داوطلبانه، کمیسیون [اتحادیه اروپا] به زودی تحقیق و مطالعه برای ارزیابی هزینه‌ها و مزایای گزینه‌های دیگر را شروع خواهد کرد.»

عدم رضایت کاربران از شارژر‌هایی که با لوازم الکترونیکی‌شان سازگاری ندارد، موجب دور ریزی سالانه ۵۱ هزار تن لوازم الکترونیکی می‌شود.

آن بخش از نقل قول که به «گزینه‌های دیگر» اشاره داره، می‌تواند این منظور را برساند که اتحادیه اروپا به دنبال وضع قوانین جدید در این زمینه است. جالب است بدانید طبق آماری که کمیسیون اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۹ تخمین زده بود، عدم رضایت کاربران از شارژر‌هایی که با لوازم الکترونیکی‌شان سازگاری ندارد، موجب دور ریزی سالانه ۵۱ هزار تن لوازم الکترونیکی می‌شود.

در سال ۲۰۰۹، چهارده شرکت از جمله اپل، سامسونگ و هوآوی، تفاهم نامه‌ای امضا کردند که به موجب آن از پورت شارژر Micro USB برای دستگا‌های خود استفاده کنند. در نهایت اما تقریبا همه این شرکت‌ها این تفاهم نامه را زیر پا گذاشتن که بزرگترین نمونه آن اپل است که به سراغ استاندارد توسعه داده توسط خودش یعنی پورت لایتنینگ رفت. در چنین وضعیتی اتحادیه اروپا شرکت‌هایی مثل اپل را تهدید به شکایت کرد اما پس از آنکه اپل و دیگر شرکت‌ها تصمیم گرفتند روی یک استاندارد جدید همکاری کنند، اتحادیه اروپا از شکایت خود صرف نظر کرد.

آنطور که شواهد نشان می‌دهد، اتحادیه اروپا ممکن است قانونا شرکت‌ها را مجبور کند از یک نوع شارژر استفاده کنند و به طبع آن، احتمالا شاهد پورت USB-C در آیفون‌های بعدی خواهیم بود. پیش‌تر نیز این اتحادیه اقدام‌های مشابهی را برای جلوگیری از دور ریزی محصولات الکترونیکی انجام داده بود. برای مثال، این اتحادیه تولید کنندگان را مجبور کرد که محصولات خود را در اروپا با دو سال گارانتی شامل پوشش هزینه تعمیر و ارسال رایگان محصول به دست کاربر، عرضه کنند. همچنین اتحادیه اروپا به دنبال آن است که شرکت‌ها، واحد تعمیرات خود را به اروپا منتقل کنند تا همه چیز سریع و آسان انجام شود. هدف از این همه سخت گیری آن است که قطعه‌های الکترونیکی کمتری دور ریخته شوند و به نوعی اهداف محیط زیستی پشت این سخت‌گیری‌ها است.

