رویداد بازی‌های تابستانه اورواچ (Overwatch) از هفته آینده برای سال سوم باز می‌گردند و قرار است ده‌ها اسکین و فعالیت‌ جانبی در اختیار بازیکنان قرار بگیرد. امسال قرار است تغییراتی در نحوه اجرای رویداد تابستانی انجام شود و محتوای جدیدی به آن اضافه گردد.

شرکت بلیزارد از همان ابتدای عرضه‌ی بازی، از آن با عرضه‌ی شخصیت‌ها، نقشه‌ها و اسکین‌های جدید پشتیبانی کرده است. این پشتیبانی معمولا در رویدادهای مختلف بازی، به اوج خود می‌رسد.

حالت Lucioball یکی از بخش‌های پرطرفدار رویدادهای اورواچ است امسال هم خوشبختانه امسال دوباره شاهد حضور این حالت در بازی‌های تابستانه هستیم. حالت Lucioball با الهام از بازی Rocket League ساخته شده است؛ در این حالت بازیکنان باید سعی کنند پیش از به پایان رسیدن زمان مسابقه، توپ بزرگی را در نقش شخصیت لوسیو وارد دورازه کنند و گل بزنند.

مثل همیشه بلیزارد قصد دارد به بازیکنانی که در این رویداد حضور می‌یابند، جوایزی اهدا کند. با این حال این‌بار شرکت بلیزارد برای اهدا این جوایز با Twitch Prime همکاری می‌کند. تنها کاری که لازم است بکنید این است اکانت بلیزارد خود را به اکانت Twitch Prime متصل و بلافاصله اولین جایزه‌ی خود را دریافت کنید. همچنین مشترکان سرویس Twitch Prime قادر هستند تا تاریخ ۱۲ شهریور دو لوت‌باکس که شامل چهار آیتم ویژه برای شخصیت Wrecking Ball (همستر جدید اورواچ) می‌شوند را به رایگان هدیه بگیرند. همچنین کاربران Twitch Prime می‌توانند در ماه اکتبر دو عدد لوت‌باکس دیگر هم آزاد کنند؛ البته آیتم‌های موجود در این لوت‌باکس‌ها شامل محتویات این رویداد نمی‌شود.

بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده از سوی بلیزارد، رویداد بازی‌های تابستانی اورواچ در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۳۹۷ آغاز می‌شود.

