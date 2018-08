سامسونگ قصد دارد طی سه سال آینده، ۲۲ میلیارد دلار روی فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری کند. این مبلغ هنگفت صرف ۴ بخش اصلی می‌شود: هوش مصنوعی، اینترنت ۵G، قطعات الکترونیکی برای اتومبیل‌های آینده و داروهای بیولوژیک.

برای پیشرفت در زمینه‌ی هوش مصنوعی، سامسونگ‌ می‌خواهد تعداد محققان فعال در این حوزه را به بیش از هزار نفر برساند.

برای پیشرفت در زمینه‌ی هوش مصنوعی، سامسونگ‌ می‌خواهد تعداد محققان فعال در این حوزه را به بیش از هزار نفر برساند. سامسونگ‌ تا حالا در کشورهای انگلستان، کانادا، روسیه، آمریکا و کره جنوبی، مراکز هوش مصنوعی تاسیس کرده است. در حال حاضر، سامسونگ‌ بزرگ‌ترین سازنده گوشی‌های هوشمند جهان محسوب می‌شود و در کنار آن، بخش زیادی از سود این شرکت از تولید انواع و اقسام تراشه‌ها و حافظه‌ها به دست می‌آید.

روی هم رفته، سامسونگ می‌خواهد طی سه سال آینده برای رشد بخش‌های مختلف این شرکت، ۱۶۱ میلیارد دلار بر مواردی مانند تحقیق و توسعه بخش‌های تولید تراشه‌ها و نمایشگرها سرمایه‌گذاری کند. بخش اعظمی از این بودجه، در کشور کره جنوبی خرج خواهد شد. این شرکت اعلام کرده که در نتیجه این سرمایه‌گذاری، طی سه سال آینده حدود ۴۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.

هفته گذشته، سامسونگ گزارش مالی خود را منتشر کرد که نشان می‌داد فروش گوشی‌های سامسونگ مطابق انتظارات این شرکت نبوده است. با این حال، بخش تراشه این شرکت همچنان رو به رشد است و سود هنگفتی را برای سامسونگ به ارمغان می‌آورد.

منبع: CNBC

The post سرمایه‌گذاری ۲۲ میلیارد دلاری سامسونگ برای توسعه فناوری‌های نوین appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala