نامزدهای سینمایی هجدهمین جشن حافظ اعلام شد

نامزدهای جشن حافظ در حوزه سینما اعلام شدند. جشن حافظ تنها جشن خصوصی سینما و تلویزیون ایران است که سال‌ها به همت علی معلم و مجله دنیای تصویر برگزار می‌شد. فیلم‌هایی که در بخش سینمای هجدهمین جشن «حافظ» مورد داوری قرار گرفته‌اند شامل تمام آثاری هستند که از نیمه دوم فروردین ۹۶ تا نیمه اول فروردین ۹۷ روی پرده رفته‌اند. هیات داوران جشن حافظ تمام فیلم‌هایی را که در سال گذشته اکران عمومی گسترده داشته‌اند یا در گروه «هنر و تجربه» اکران شده‌اند، مورد بررسی قرار داده‌اند.

بهترین کارگردان

فریدون جیرانی (خفه‌گی)

محسن قرایی (سد معبر)

مسعود کیمیایی (قاتل اهلی)

شهرام مکری (هجوم)

محمدحسین مهدویان (لاتاری)

حمید نعمت‌الله (رگ خواب)

مهران مدیری (ساعت پنج عصر)

وحید جلیلوند (بدون تاریخ بدون امضاء)

ابراهیم حاتمی‌کیا (به وقت شام)

رامبد جوان (نگار)

بهترین فیلم

بدون تاریخ، بدون امضاء (تهیه‌کنندگان: علی جلیلوند و احسان علیخانی)

برادرم خسرو (تهیه کننده: سعید ملکان)

خفه‌گی (تهیه‌کننده: فریدون جیرانی)

رگ خواب (تهیه‌کننده: حمید نعمت‌الله)

ساعت پنج عصر (تهیه‌کننده: مهران مدیری)

سد معبر (تهیه‌کننده: بهمن کامیار)

قاتل اهلی (تهیه‌کننده: منصور لشکری قوچانی)

لاتاری (تهیه‌کننده: سید محمود رضوی)

نهنگ عنبر ۲ (تهیه‌کننده: سامان مقدم)

ویلایی‌ها (تهیه‌کننده: سعید ملکان)

بهترین تدوین

انزوا (لعیا عباس‌ میرزایی)

به وقت شام (مهرداد خوشبخت)

رگ خواب (مهدی سعدی)

سدمعبر (سپیده عبدالوهاب)

لاتاری (حسین جمشیدی گوهری و سجاد پهلوان زاده)

نگار (بهرام دهقان)

بهترین فیلمنامه

معصومه بیات (رگ خواب)

فریدون جیرانی (خفه‌گی)

سعید روستایی (سد معبر)

حامد محمدی (اکسیدان)

مهران مدیری (ساعت پنج عصر)

ابراهیم امینی و محمدحسین مهدویان (لاتاری)

بهترین فیلمبرداری

علیرضا برازنده (هجوم)

مسعود سلامی (خفه‌گی)

علی قاضی (ویلایی‌ها)

محمود کلاری (ساعت پنج عصر)

فرشاد محمدی (قاتل اهلی)

فرشاد محمدی (رگ خواب)

بهترین ترانه تیتراژ فیلم یا سریال

تیک‌آف (رضا یزدانی، قطعه تیک‌آف/ ترانه: مهدی ایوبی، موسیقی: محسن شریفیان و بابک شهرکی)

رگ خواب (همایون شجریان، قطعه آهای خبردار/ ترانه: حسین منزوی، موسیقی: سهراب پورناظری)

زیر پای مادر (علی زندوکیلی، قطعه آخرین رویا/ ترانه: محمدسعید میرزایی، موسیقی: علیرضا افکاری)

زیر سقف دودی (سینا سرلک، قطعه زیر سقف دودی/ ترانه: روزبه بمانی، موسیقی: علیرضا افکاری)

سایه‌بان (محسن چاووشی/ ترانه: حسین صفا، موسیقی: ابوالفضل فراز)

نفس (محمد اصفهانی/ ترانه: عبدالجبار کاکایی)

بهترین دستاورد فنی و هنری

به وقت شام (صداگذاری و صدابرداری: علیرضا علویان و طاهر پیشوایی)

خفه‌گی (طراحی صحنه: محسن نصراللهی)

رگ خواب (جلوه‌های ویژه: سینا قویدل)

فیلشاه (اجرای انیمیشن- کارگردان: هادی محمدیان)

نگار (طراحی صحنه و لباس: امیر حسن قدسی و نگار نعمتی)

نهنگ عنبر ۲ (چهره‌پردازی: سعید ملکان)

ویلایی‌ها (جلوه‌های ویژه میدانی: ایمان کریمیان)

هجوم (طراحی صحنه: امیرحسین اثباتی)

بهترین موسیقی متن

رگ خواب (سهراب پورناظری)

فراری (یحیی سپهری شکیب)

قاتل اهلی (بهزاد عبدی)

لاتاری (حبیب خزاعی‌فر)

نگار (کریستف رضاعی)

ویلایی‌ها (ستار اورکی)

بهترین بازیگران مرد

حامد بهداد (سد معبر)

پرویز پورحسینی (قاتل اهلی)

محسن تنابنده (فراری)

کوروش تهامی (رگ خواب)

امیر جدیدی (قاتل اهلی)

هادی حجازی‌فر (لاتاری)

شهاب حسینی (برادرم خسرو)

ساعد سهیلی ( لاتاری)

جواد عزتی (لاتاری)

رضا عطاران (نهنگ عنبر ۲)

نادر فلاح (سد معبر)

محمدرضا گلزار (مادر قلب اتمی)

نوید محمدزاده (بدون تاریخ بدون امضاء)

بهترین بازیگران زن

پردیس احمدیه (خفه‌گی)

مهناز افشار (نهنگ عنبر ۲)

پریناز ایزدیار (ویلایی‌ها)

ویشکا آسایش (نهنگ عنبر ۲)

سارا بهرامی (ایتالیا ایتالیا)

ساره بیات (زرد)

ترلان پروانه (فراری)

هدیه تهرانی (اسرافیل)

لیلا حاتمی (رگ خواب)

الناز شاکردوست (خفه‌گی)

ثریا قاسمی (ویلایی‌ها)

باران کوثری (سد معبر)

فاطمه معتمدآریا (پریناز)

جشن حافظ روز ۲۲ مرداد ماه برگزار خواهد شد. در جشن حافظ بخش بهترین بازیگر مکمل زن و مرد وجود ندارد و به جایش تعداد نامزدهای این دو بخش بیشتر است تا هر سال به دو نفر تندیس حافظ اهدا شود.

منبع متن: digikala