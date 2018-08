هنوز زمان زیادی تا معرفی دو گوشی پیکسل ۳ و پیکسل ۳ اکس‌ال باقی مانده و این باعث نمی‌شود شایعات روزانه درباره این گوشی‌ها منتشر نشود. امروز تصاویر جدیدی از نسخه XL این گوشی منتشر شد و همچنین یک عکس بسته بندی پیکسل ۳ منتشر شده که نشان می‌دهد گوگل بالاخره تصمیم گرفته در بسته بندی گوشی‌های خود هدفون بگذارد.

این تصاویر توسط یک بلاگر روسی منتشر شده و متاسفانه بار دیگر مهر تاییدی زده بر بریدگی بالای نمایشگر این گوشی که به طرز عجیبی، می‌تواند بزرگ‌ترین بریدگی در بین تمام گوشی‌ها حساب شود.

سال گذشته گوگل در کنار پیکسل ۲ یک هدفون بی‌سیم هم معرفی کرد که Pixel Buds نام داشت. حال به نظر می‌رسد همان هدفون یا حداقل هدفونی با همان طراحی اما با کابل USB Type-C در بسته بندی پیکسل ۳ وجود خواهد داشت. اگر یادتان باشد، سال گذشته هم گوگل قصد داشت هدفون USB C در بسته بندی پیکسل ۲ قرار دهد اما به هر دلیلی این اتفاق نیفتاد.

متاسفانه بازار هدفون‌های USB C نیز به شدت ضعیف است. خوشبختانه حداقل کاربران پیکسل ۳ مجبور نیستند برای خرید هدفون USB C هزینه گزافی بپردازند.

همچنین در تصویر بالا برخی از مشخصات فنی این گوشی تایید می‌شود. همانطور که انتظار داشتیم، این گوشی با پردازنده کوالکام اسنپ‌دراگن ۸۴۵ عرضه خواهد شد. متاسفانه گوگل اعتقادی به حافظه رم بیشتر نداشته و همچنان امسال هم پیکسل‌ها حافظه رم ۴ گیگابایتی دارند. بسیاری از کاربران اندروید عقیده دارند برای گوشی‌های پرچمدار اندرویدی باید حداقل ۶ گیگابایت رم در نظر گرفته شود اما گوگل اینطور فکر نمی‌کند. انتظار می‌رود گوگل گوشی پیکسل ۳ و پیکسل ۳ اکس‌ال را در تاریخ ۱۲ مهر ماه معرفی کند. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

