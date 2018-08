با دنیای پرجزییات Red Dead Redemption 2 آشنا شوید؛ اطلاعات جدید بازی منتشر شد

نشریه‌ی آلمانی Game Star به تازگی مصاحبه‌ای با مدیر استودیوی بازی‌سازی «راک‌استار نورث» (Rockstar North) کرده است؛ استودیوی اصلی راک‌استار گیمز (Rockstar Games) که مراحل اصلی ساخت بازی‌های این شرکت در آن صورت می‌گیرد. «راب نلسون» (Rob Nelson) که پس از خروج «لزلی بنزیس» (Leslie Benzies)، تهیه کنندگی بازی‌های راک‌استار گیمز را بر عهده گرفته، در این مصاحبه از دیدگاهی که برای بازی Red Dead Redemption 2 در ذهن دارند، صحبت کرده است.

Red Dead Redemption 2 در روز ۴ آبان روی ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن ۴ عرضه می‌شود.

مدیر استودیوی بازی‌سازی راک‌استار نورث در مصاحبه‌ی خود با اینکه مشخصا حرفی از عناصر روند بازی Red Dead Redemption 2 نزده، ولی جزییات بسیار خوبی از بازی ارایه داده است؛ جزییاتی که دانستن آن‌ها می‌تواند عطش زیادی که برای اطلاعات Red Dead Redemption 2 داریم را حداقل برای مدتی بخواباند.

به لطف یکی از کاربران وب‌سایت جی‌تی‌ای فورمز، مصاحبه‌ی راب نلسون از زبان آلمانی ترجمه شده است. ما هم تصمیم گرفتیم تا در ادامه، جزییاتی که این مصاحبه از Red Dead Redemption 2 در اختیارمان گذاشته است را برای‌تان گردآوری کنیم.

امروزه ساخت یک بازی محیط-باز اصلا چیز عجیبی نیست و شرکت‌های مختلفی سراغ ساخت چنین دنیاهایی رفته‌اند. دیگر اندازه‌ی یک نقشه و بزرگ بودن آن، اهمیت چندانی ندارد. راک‌استار گیمز دیدگاه تازه‌ای برای محیط باز Red Dead Redemption 2 در ذهن دارد و می‌خواهد دنیای بازی آن‌ها، از دیگر بازی‌های امروزی محیط باز تفاوت داشته باشد. به همین دلیل، تمام تلاش خود را کرده‌اند تا در Red Dead Redemption 2 عمیق‌ترین، پرجزییات‌ترین و باورپذیرترین محیط باز ممکن را خلق کنند. راک‌استار گیمز معتقد است که در دنیای بازی‌شان، همه چیز و همه کس باید رفتاری واقع‌گرایانه از خود نمایش دهند؛ از مغازه داری یک فروشگاه گرفته تا سنگ ریزه‌ای که از صخره‌ای به پایین می‌افتد یا حتی غورباقه‌هایی که روی زمین بالا و پایین می‌پرند، باید جزییات بسیار زیادی داشته باشند. راک‌استار گیمز می‌گوید که توجه جزییات ریز، تکاملی بزرگ برای یک بازی محسوب می‌شود.

راک‌استار می‌گوید که بازی‌کننده‌ها اغلب در نقشه‌های باز آن‌ها هدف اصلی‌شان را کنار می‌گذارند و به دنبال انجام کارهای دیگری می‌روند، ولی این هم بخشی از بازی است. فلسفه‌ی راک‌استار هنوز هم ساخت بازی‌هایی است که مرزی و محدودیتی در مقابل بازی‌کننده قرار نمی‌دهد.

در Red Dead Redemption 2 می‌توان در نقاط مختلفی کمپ زد. اگر کمپ خود را در منطقه‌ای برپا کنید که خطرناک است، برای مثال نزدیک افرادی که چندان از مهمان خوش‌شان نمی‌آید، ممکن است اتفاقات متفاوتی رخ دهد. راک‌استار می‌خواهد حتی کسی که تصور می‌کند همه چیز بازی را دیده است را هم غافلگیر کند.

محیط بازی، از شهرها گرفته تا روستاها و ساختمان‌ها، در طول روند بازی تغییرات ظاهری پیدا می‌کنند. برای مثال ممکن است یک ساختمان را ببینید که تازه ساخت آن شروع شده و پس از مدتی که به آن جا باز می‌گردید، ببینید که ساخت آن تمام شده است.

اگر یک مرحله را با افرادی، مثلا افراد گروه گنگستری خودتان، تمام کنید، می‌بنید که پس از تمام شدن مرحله به زندگی و کارهای روزانه‌شان باز می‌گردند. پس از تمام شدن مراحل، شخصیت‌ها به یک سمت حرکت نمی‌کنند و غیب نمی‌شوند. شخصیت‌های مهم داستان، در دنیای بازی هم وجود دارند و می‌توانید آن‌ها را ببینید. راک‌استار در جی‌تی‌ای ۵ این کار را با خانواده‌ی مایکل انجام داده بود و تصمیم گرفته است این ایده را در Red Dead Redemption 2 گسترش دهد.

ورود و خروج از میان‌پرده‌ها به روند بازی، حتی از جی‌تی‌ای ۵ هم نرم‌تر خواهد بود. راک‌استار می‌خواهد که چه مرحله‌ها و چه میان پرده‌ها و چه گشت و گذار در دنیای بازی، کنار یکدیگر فعالیت کنند و تشکیل یک کل را دهند، نه اینکه مثل دیگر بازی‌ها هر بخش بازی، جدا از هم وجود داشته باشد.

رفتار شخصیت‌های داخل بازی طوری طراحی شده تا غیرقابل پیش‌بینی باشد. قرار نیست روی هر کسی که سلاح می‌کشید، عکس‌العمل یکسانی ببینید؛ مثلا ممکن است شخصی حتی بدون تهدید زیاد، جیبش را مقابل شما خالی کند، در حالی که شخصی دیگر ممکن است با تهدید هفت‌تیر هم کوتاه نیاید یا حتی به شما حمله کند. راک‌استار می‌خواهد که نتوانید رفتار شخصیت‌ها را پیش‌بینی کنید و در عین حال، مجبور شوید حالت‌های مختلف را به هنگام بازی کردن امتحان کنید. اینکه در عین خلافکار بودن، شرف داشته باشید، یا اینکه مثل یک روانی رفتار کنید، روی نحوه‌ی برخورد با شما تاثیر می‌گذارد.

در دنیاهایی که راک‌استار می‌سازد، می‌توانید هر کاری انجام دهید، به شرط اینکه از منطق داستان و دنیای بازی خارج نباشد. راک‌استار در Red Dead Redemption 2 آزادی عمل بسیار زیادی به شما می‌دهد، ولی تا جایی که به قصه‌ی آرتور و دنیای بازی صدمه وارد نکند. راک‌استار نمی‌خواهد که منطق دنیای بازی به هم بریزد و دیگر نتوانید در دنیای بازی غرق شوید.

در راستای غرق بیشتر بازی‌کننده در دنیای Red Dead Redemption 2، راک‌استار اعتقادی به «تولید محتوای» بیشتر و اساسا طولانی‌تر کردن بازی با مجموعه‌ای از مراحل اصلی و فرعی و ساخت یک لیست بلند و بالا ندارد. مراحل بازی و نحوه‌ی تعامل با دنیای آن، در خدمت داستان و غرق شدن در بازی هستند. راک‌استار نمی‌خواهد یک مرحله‌ی فرعی کیفیت پایین‌تری از مرحله‌ی اصلی داشته باشد، یا اینکه متوجه شوید که فلان شخصیت که با او صحبت می‌کنید، مهم نیست و کاملا فرعی است. البته راک‌استار مطمئن می‌شوید که با نشانه‌هایی، متوجه شوید که فلان مرحله یا شخصیت اختیاری و فرعی است، ولی کیفیت آن را پایین نمی‌آورد.

قرار است بازی مجموعه‌ای از فعالیت‌های مختلف و اختیاری داشته باشد و این فعالیت‌ها هم کیفیت بالایی خواهند داشت و سرگرم کننده خواهند بود. راک‌استار می‌خواهد چه کسانی که داستان بازی را سریع تمام می‌کنند و چه کسانی که زمان زیادی در بازی می‌گذرانند و تمام فعالیت‌ها را انجام می‌دهند، از نحوه‌ی بازی کردن‌شان لذت ببرند و تجربه‌ای شگفت‌انگیز داشته باشند.

اتفاقات دنیای بازی، منظور مراحل «رندوم» است که در نقشه‌ی بازی می‌بینید، در واقع اتفاقی نیستند و بازی پیش از اینکه آن‌ها را مقابل شما بگذارد، موضوع‌های مختلفی را بررسی می‌کند. سیستم‌هایی در بازی قرار داده شده است تا مراحل اتفاقی را با توجه به میزان پیشرفت شما، مکانی که در آن قرار دارید و مکانی که به سمت آن در حال حرکت هستید، مقابل‌تان بگذارد.

انیمیشن‌های شخصیت اصلی حتی در مناطق محتلف فرق می‌کند. برای مثال حرکت روی یک زمین خاص و تعامل با گیاهان و محیط، برای هر منطقه به صورت جداگانه طراحی شده است. راک‌استار مطمئن شده است تا انیمیشن‌ها تا حد ممکن نرم و روان باشند، آن هم در هر موقعیت و حالتی. مثلا مجموعه‌ای از انیمیشن‌های مختلف برای کندن پوست هر نوع حیوان طراحی شده است، یا انیمیشن‌هایی مختص هر سلاح برای قرار دادن در خرجین اسب.

مناطق و ناحیه‌های مختلف دنیای Red Dead Redemption 2 فقط هم از نظر ظاهری تفاوت ندارند، بلکه مکانیک‌ها و سیستم‌های روند بازی مخصوص هر محیط هم آن‌ها را از یکدیگر جدا می‌کند.

کارهایی که در یک مرحله می‌کنید، در حالت گشت و گذار هم شدنی هستند. برای مثال در تریلر دوم می‌بینیم که آرتور یک رییس بانک را از در بانک به داخل پرتاب می‌کند؛ این کار را خارج از مرحله هم می‌توان انجام داد.

راک‌استار تمام تلاش خود را کرده است تا واقع‌گرایانه‌ترین دنیای ممکن را بسازد، تا جایی که به سرگرم کننده بودن لطمه‌ای وارد نشود.

بیرون از میان‌پرده‌ها و مراحل، می‌توانید به صحبت‌های افراد گروه گنگستری خود گوش دهید. اگر آرتور به اندازه‌ی کافی نزدیک آن‌ها باشد، آرتور را هم وارد بحث و شروع به صحبت با او می‌کنند. کمپ و جو داخل آن در طول داستان تفاوت خواهد کرد.

راک‌استار تلاش زیادی کرده است تا حیوانات بازی، حس زنده بودن و داشتن احساس را القا کنند. حیوانات طوری ساخته شده‌اند تا بازی‌کننده‌ها به این موضوع که مشغول کشتن یک حیوان هستند، کمی فکر کنند. اگر می‌خواهید یک حیوان را طوری بکشید که زجر نکشد، باید تمرین کنید و تکنیک خود را پیشرفت دهید.

اگر مرتکب یک جرم شوید و کلانتر محلی تصور کند که شما آن را انجام داده‌اید، مستقیما به شما حمله نمی‌کند، بلکه اول با شما وارد یک صحبت می‌شود. حتی می‌توان بدون درگیری و با صحبت، از چنین مخمصه‌ای فرار کرد.

استودیوی بازی‌سازی راک‌استار گیمز، یکی از بی سر و صداترین و البته مرموزترین استودیوهای بازی‌سازی دنیاست. نه تنها افراد این استودیو و بازی‌های این شرکت در هیچ مراسمی حاضر نمی‌شوند، بلکه اساسا حتی عادت نداریم افراد این استودیو را در مصاحبه‌ها ببینیم.

راک‌استار گیمز این قدرت را دارد تا با عوض کردن یک لوگوی پروفایل، اینترنت و صنعت سرگرمی را از هم بپاشد. فقط راک‌استار گیمز است که می‌تواند حتی بدون نمایش یک تریلر گیم‌پلی از Red Dead Redemption 2 جو به این بزرگی حول این بازی به وجود بیاورد.

بازی Red Dead Redemption 2 قرار است در روز ۲۶ اکتبر (۴ آبان ۱۳۹۷) روی دو پلتفرم ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن۴ عرضه شود.

با توجه به اینکه تبلیغات گسترده‌ی بازی شروع شده است، تصور می‌کنیم راک‌استار گیمز بخواهد هفته‌ی آینده اولین تریلر گیم‌پلی Red Dead Redemption 2 را نشان دهد.

