کوالکام امروز از جدیدترین تراشه سری ۶۰۰ این شرکت به نام اسنپ‌دراگون ۶۷۰ رونمایی کرد. این تراشه از پردازنده هشت هسته‌ای بهره می‌برد که ۶ تا از هسته‌ها در فرکانس ۱.۷ گیگاهرتز و ۲ هسته باقی مانده در فرکانس ۲.۰ گیگاهرتز فعالیت می‌کنند. به لطف بهره‌گیری از قطعه هوش مصنوعی، عملکرد این پردازنده بالاتر از حد انتظار است و این قطعه می‌تواند قابلیت‌هایی مانند شناسایی چهره و حالت بوکه را برای عکس‌های گرفته شده با دوربین واحد ارائه کند. به گفته‌ی این شرکت، این تراشه در مقایسه با تراشه اسنپ‌دراگون ۶۶۰ عملکرد دوبرابری دارد.

این تراشه در ضمن از پردازنده گرافیکی Adreno 615 بهره می‌برد که به‌گفته‌ی کوالکام می‌تواند تجربه‌ی مشابه استفاده از کنسول را برای کاربر به ارمغان بیاورد. هرچند این اظهارنظر کمی مبهم است، اما در کل باید انتظار بهبود محسوس در عملکرد گرافیکی را داشته باشیم. این تراشه همچنین از پخش ویدیوهای ۴K و ضبط ویدیو با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه هم پشتیبانی می‌کند.

در مورد دوربین هم باید بگوییم اسنپ‌دراگون ۶۷۰ از پردازنده تصویری Spectra 250 بهره می‌برد که می‌تواند از یک دوربین واحد ۲۵ مگاپیکسلی یا دوربین دوگانه ۱۶ مگاپیکسلی پشتیبانی کند. هرچند از این لحاظ تفاوتی بین این تراشه و مدل ۶۶۰ وجود ندارد، اما تفاوت‌ها آن‌ها در بهره‌گیری از لرزشگیر دیجتالی و قابلیت‌های کوچک دیگر است.

یکی دیگر از ارتقاهای صورت گرفته، پشتیبانی از QuickCharge4 پلاس است که باعث می‌شود بتوانید شارژ باتری گوشی خود را در عرض ۱۵ دقیقه از ۰ به ۵۰ درصد برسانید. به گفته‌ی کوالکام، روی هم رفته این تراشه در مقایسه با اسنپ‌دراگون ۶۶۰، می‌تواند تا ۳۰ درصد عملکرد بهتر و تا ۳۰ درصد مصرف انرژی کمتر را ارائه کند.

بر روی کاغذ، امکانات این تراشه شباهت زیادی به تراشه رده‌بالای اسنپ‌دراگون ۷۱۰ دارد. این یعنی، سازندگان گوشی‌های میان‌رده با استفاده از این تراشه می‌توانند قابلیت‌های جذاب‌تری را برای کاربران خود به ارمغان بیاورند. هنوز در مورد گوشی‌های مجهز به این تراشه خبری اعلام نشده اما تا قبل از به پایان رسیدن سال ۲۰۱۸، می‌توانیم انتظار معرفی گوشی‌های مجهز به این تراشه را داشته باشیم.

