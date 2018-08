همانطور که راک‌استار گیمز دیروز قول‌اش را داده بود، اولین تریلر گیم‌پلی Red Dead Redemption 2 منتشر شده است؛ تریلری که انتظار را تا زمان عرضه‌ی این بازی برای‌مان سخت می‌کند.

با دنیای پرجزییات Red Dead Redemption 2 آشنا شوید.

تریلر گیم‌پلی Red Dead Redemption 2 بیش از هر چیز زیبایی غیرقابل وصف بازی را نشان‌مان می‌دهد. همه چیز بازی، از محیط آن گرفته تا طراحی اسب‌ها و شخصیت‌ها، همانطور که از راک‌استار گیمز انتظار می‌رود سطح جزییات شگفت‌انگیزی دارند. محیط بازی متنوع و فعالیت‌هایی که می‌توان در آن انجام داد بسیار زیاد است. می‌توانیم در این تریلر ببینیم که راک‌استار گیمز روند بازی عالی قسمت قبلی را از هر نظر، تکامل داده است. از تیراندازی گرفته تا اسب‌سواری و سیستم‌هایی تازه مثل امکان راه انداختن یک کمپ و مدیریت آن.

همانطور که تریلر بازی به ما می‌گوید، شاید بیش از هر چیز بتوان روی این موضوع تمرکز کرد که دنیای Red Dead Redemption 2 از هر چیز دیگری که تا به حال دیده‌ایم، زنده‌تر است. عکس‌العمل بازی به رفتار بازی‌کننده، از محیط گرفته تا اشیای داخل آن و هوش مصنوعی و شخصیت‌ها، یک سر و گردن از بهترین بازی‌های امروزی بالاتر به نظر می‌رسند.

روندی که راک‌استار گیمز برای انتشار تریلرهای قسمت دوم Red Dead Redemption در نظر گرفته، بی‌شباهت با چگونگی نمایش تریلرهای جی‌تی‌ای ۵ نیست. حتی خود راک‌استار گیمز و شرکت مالک این استودیو یعنی تیک-تو انتظار ندارند که Red Dead Redemption 2 یا حتی هر بازی دیگری، در حد و اندازه‌ی جی‌تی‌ای ۵ بفروشد، ولی این موضوع را نباید فراموش کنیم که فقط راک‌استار گیمز این قدرت را دارد تا با چند تریلر سینمایی و یک تریلر گیم‌پلی، جو بزرگی حول بازی‌های خود به وجود بیاورد.

تریلر جدید منتشر شده، اولین قسمت از سری تریلرهای گیم‌پلی این بازی خواهد بود؛ یعنی تا زمان عرضه‌ی بازی می‌توانیم انتظار داشته باشیم چند تریلر دیگر از گیم‌پلی Red Dead Redemption 2 ببینیم.

بازی Red Dead Redemption 2 قرار است در روز ۲۶ اکتبر سال جاری (۴ آبان) روی دو پلتفرم ایکس‌باکس وان و پلی‌استیشن۴ عرضه شود.

در ادامه می‌توانید تریلر گیم‌پلی Red Dead Redemption 2 را ببینید یا آن را با کیفیت بالاتر دانلود کنید.

دانلود mp4

دانلود تریلر با کیفیت Full HD

