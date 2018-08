The post سامسونگ گلکسی نوت ۹ رسما معرفی شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

سرانجام پس از ماه‌ها شایعه و انتظار، جدیدترین پرچمدار سامسونگ در خانواده گلکسی نوت‌ها، یعنی گلکسی نوت ۹ معرفی شد. در ماه‌های اخیر هیجان زیادی پیرامون این گوشی وجود داشت و بسیاری منتظر معرفی این گوشی سامسونگ بودند.

متاسفانه یا خوشبختانه، تاکنون اطلاعات زیادی از این گوشی لو رفته بود که امشب متوجه شدیم تقریبا تمام آن‌ها صحیح بودند. از طراحی گوشی گرفته که شباهت زیادی به نسل قبلی یعنی گلکسی نوت ۸ داشته گرفته تا مشخصات سخت‌افزاری این گوشی، همان‌هایی است که پیش‌تر انتظار داشتیم. قبل از هر چیز بیایید نگاهی به تغییرات جدید در طراحی گوشی گلکسی نوت ۹ بیندازیم.

طراحی

از نظر ابعاد این گوشی تقریبا با گلکسی نوت ۸ برابر بوده با این تفاوت که ارتفاع گوشی ۰.۶ میلی‌متر کمتر شده، ۱.۶ میلی‌متر به پهنای گوشی اضافه شده و ضخمات نوت ۹ نیز ۰.۲ میلی‌متر بیشتر شده است. همچنین نمایشگر این گوشی نسبت به نسل قبلی خود ۰.۱ اینچ بزرگ‌تر شده و اکنون با نمایشگری ۶.۴ اینچی روبرو هستیم.

در بخش پشتی گوشی شاهد بیشترین تغییرات هستیم. سال گذشته بسیاری به سامسونگ برای جایگاه سنسور اثر انگشت خرده گرفتند اما امسال هم در گلکسی اس ۹ و هم حالا در گلکسی نوت ۹ این مشکل برطرف شده و سنسور اثر انگشت جایگاه بهتری دارد.

در بخش جلویی گوشی تغییری نسبت به نسل قبلی نوت ۹ دیده نمی‌شود اما اگر کمی ریزبین‌تر باشید، متوجه خواهید شد حاشیه پایینی نمایشگر کمی کوچکتر شده است و به همین سبب نمایشگر دستگاه از ۶.۳ اینچ به ۶.۴ اینچی افزایش اندازه داشته است. فریم کناری دستگاه همچنان آلومینیمی بوده اما پوشش براق خود را از دست داده و پوششی مات مشابه گلکسی اس۹ خواهد داشت. جایگیری دکمه‌ها و درگاه سیم کارت دقیقا مشابه نسل قبلی بوده و در بخش پایینی گوشی نیز همچنان شاهد جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون هستیم. در نهایت این گوشی در چهار رنگ آبی، ارغوانی،مسی و مشکی روانه‌ی بازار می‌شود. حال وقت آن رسیده به سراغ مشخصات سخت‌افزاری این گوشی برویم.

سخت افزار

همانند پرچمداران سال گذشته و همچنین گلکسی اس۹، این گوشی با دو پردازنده مختلف برای کشور‌های مختلف عرضه خواهد شد. نسخه مخصوص آمریکا گلکسی نوت ۹ از پردازنده اسنپ‌دراگن ۸۴۵ بهره خواهدبرد اما نسخه‌ای که در کشور ما و در خاورمیانه عرضه می‌شود، با پردازنده اگزینوس ۹۸۱۰ (پردازنده گلکسی اس۹) عرضه می‌شود.

همچنین گلکسی نوت ۹ در دو حافظه ۱۲۸ و ۵۱۲ گیگابایتی عرضه می‌شود که درواقع اولین گوشی سامسونگ خواهد بود که حافظه داخلی ۵۱۲ گیگابایتی دارد. علاوه براین، مدل ۵۱۲ گیگابایتی نوت ۹، تا ۵۱۲ گیگابایت حافظه اس‌دی را هم پشتیبانی می‌کند و به این ترتیب می‌توان یک گوشی یک ترابایتی داشت! مدل پایه یعنی ۱۲۸ گیگابایتی این گوشی، با ۶ گیگابایت رم و مدل ۵۱۲ گیگابایتی، با ۸ گیگابایت رم عرضه خواهند شد.

در بخش جلویی این دستگاه نمایشگر ۶.۴ اینچی Super AMOLED سامسونگ با رزولوشن QHD قرار گرفته که ۵۱۶ پیکسل در هر اینچ خواهد داشت. به طور کلی این نمایشگر تفاوت خاصی با نسل قبلی یعنی گلکسی نوت ۸ نداشته و تنها کمی بزرگ‌تر شده است.

در بالای نمایشگر همان سنسور‌های همیشگی شامل دوربین ۸ مگاپیکسلی با پشتیبانی از AR Emoji و سنسور اسکنر عنبیه چشم وجود دارد. همچنین امکان عکاسی به صورت پرتره نیز برای این دوربین تعبیه شده است. نکته قابل توجه دیگر، اضافه شدن بلندگوی استریو به این گوشی بوده که توسط شرکت معروف AKG بهینه سازی شده است. به این ترتیب مثل گلکسی اس ۹، در این گوشی نیز شاهد صدای استریو خواهیم بود.

در بخش دوربین پشتی اما شاهد تغییرات زیادی نسبت به نسل قبلی هستیم. سیستم دوربین این گوشی دقیقا همانند گلکسی اس۹ بوده و دوربین اصلی از دریچه دیافراگم متغیر بهره‌مند است. دوربین اصلی گوشی ۱۲ مگاپیکسلی و با دیافراگم متغیر f/1.5-2.4 بوده و دوربین دوم هم یک دوربین ۱۲ مگاپیکسلی با فاصله کانونی دو برابر نسبت به دوربین اصلی و همچنین دیافراگم f/2.4 خواهد بود. همچنین هر دوی این دوربین‌ها به لرزشگیر اپتیکال مجهز شده‌اند. در کنار آن‌ها نیز فلش LED و همینطور سنسورهای ضربان قلب و پایش فشار خون قرار گرفته است. همچنین فیلم برداری فوق آهسته ۹۶۰ فریم در ثانیه در این گوشی وجود دارد اما زمان آن نسبت به اس۹ دو برابر شده که پیشرفت مهمی محسوب می‌شود. فیلم‌برداری ۴کی با سرعت ۶۰ فریم در ثانیه نیز دیگر پیشرفت دوربین نوت ۹ نسبت به نوت ۸ خواهد بود.

البته دوربین این گوشی فقط شامل بروزرسانی‌های سخت افزاری نشده است. در بخش نرم‌افزار، سامسونگ با استفاده از هوش مصنوعی، امکانات جدیدی را به دوربین افزوده است. برای مثال اگر پوشش روی دوربین کثیف شده باشد یا کسی پلک بزند، گوشی به شما اطلاع می‌دهد. همچنین قابلیت تشخیص صحنه نیز برای این دوربین تعبیه شده تا به صورت خودکار، عکس‌ها با بهترین رنگ و نور ثبت شوند و لحظه‌ای را از دست ندهید.

نکته قابل توجه در این بخش نسبت به گلکسی اس۹، چینش دوربین است که به صورت افقی قرار گرفته و سنسور اثر انگشت زیر این بخش قرار دارد. یکی از دلایلی که چینش دوربین افقی است، قرار گیری باتری فوق العاده ۴۰۰۰ میلی‌آمپری است که یک روز استفاده کامل از دستگاه را بدون نیاز به شارژ نوید می‌دهد.

پیشرفت بعدی این گوشی در بخش سخت‌افزار، مربوط به قلم اس پن می‌شود. قلم S Pen اکنون به بلوتوث مجهز شده و می‌توان به کمک بلوتوث استفاده‌های جدیدی از این قلم کرد. برای مثال می‌توان از این قلم به عنوان شاتر دوربین استفاده کرد! یا حتی می‌توان ویدیو یا موسیقی را متوقف کرد و یا دوباره پخش کرد. حتی می‌توان ارائه‌های پاورپوینت را هم با این دکمه کنترل کرد. برای شارژ کردن این قلم نیز فقط کافی است آن را دوباره وارد گوشی کنید. تنها یک دقیقه زمان لازم است تا به صورت کامل شارژ شود و پس از آن می‌توان ۳۰ دقیقه از آن استفاده کرد. در نهایت این پکیج سخت‌افزاری، همچنان ضد آب و ضد گرد و غبار بوده و استاندارد IP68 را کسب کرده است.

نرم افزار

نرم افزار این گوشی بر پایه اندروید ۸.۱ اورئو بوده و با رابط کاربری اختصاصی سامسونگ یعنی Samsung Experience ارائه می‌شود. در بخش نرم‌افزار تغییر زیادی وجود نداشته و تقریبا همه چیز شبیه به اس ۹ و اس ۹ پلاس خواهد بود. البته تنظیمات و امکانات ویژه قلم S Pen، از ویژگی‌های نرم‌افزاری به خصوص سری نوت هستند که در این زمینه نیز تغییر زیادی نسبت به سال گذشته شاهد نیستیم.

یک تغییر بزرگ در این زمینه مربوط به Samsung DEX می‌شود. پیش از این برای استفاده از سامسونگ دکس، نیاز به یک دستگاه دیگر داشتید تا بتوانید گوشی خود را به مانیتور وصل کرده و تجربه کاربری دسکتاپ داشته باشید. اکنون اما نیازی به دستگاه دیگری نیست و تنها با یک کابل می‌توانید گوشی خود را به مانیتور وصل کرده و از سامسونگ دکس استفاده کنید. همچنین دستیار هوشمند Bixby نیز به نسخه ۲ بروزرسانی شده و قابلیت‌های جدیدی به این دستیار هوشمند اضافه شده است.

در مجموع گلکسی نوت ۹ را می‌توان به نوعی Galaxy Note 8S نامید. این گوشی تفاوت‌های ظاهری زیادی با نسل قبلی خود ندارد اما پیشرفت‌های زیادی در باطن خود داشته است. هنوز اطلاعات دقیقی از قیمت این گوشی در دسترس نیست اما به محض اطلاع از قیمت این گوشی، این پست را برزورسانی خواهیم کرد. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟

منبع متن: digikala