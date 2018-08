The post ساعت هوشمند جدید سامسونگ معرفی شد؛ با گلکسی واچ آشنا شوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

همانطور که انتظار می‌رفت، سامسونگ در کنار معرفی گلکسی نوت ۹، ساعت هوشمند جدید خودش را هم که گلکسی واچ نام دارد، معرفی کرد. اولین تغییری که در این ساعت نسبت به نسل‌های قبلی مشاهده می‌شود، اسم آن بوده که دیگر عبارت Gear از آن حذف شده و با گلکسی جایگزین شده است.

تغییر محسوس دیگری که مشاهده می‌شود، طراحی ساعت بوده که اکنون بیش از هر زمان دیگری شبیه به ساعت‌های معمولی و مکانیکی شده است. دو سایز ۴۲ و ۴۶ میلی‌متری برای این ساعت در نظر گرفته شده و در رنگ‌های مختلف (از جمله رز گلد)، با بند‌ها و البته واچ فیس‌های مختلف عرضه خواهد شد. حاشیه‌های دور این ساعت کمی کمتر شده و همچنان حلقه دور نمایشگر ساعت را می‌توان برای اسکرول کردن یا زوم کردن استفاده کرد.

همچنین این ساعت هوشمند از LTE پشتیبانی می‌کند و این یعنی می‌توان از آن بدون نیاز به گوشی نیز استفاده‌های زیادی کرد. در جلوی ساعت صفحه نمایش AMOLED قرار گرفته که با پوشش شیشه‌ای Gorilla DX+ محافظت می‌شود و مقاومت بالایی در برابر خط و خش‌های احتمالی خواهد داشت. عمر باتری این ساعت نیز بهبود یافته و به گفته سامسونگ با یک بار شارژ تا چند روز می‌توان از این ساعت استفاده کرد.

ویژگی‌های مرتبط با سلامتی نیز در این ساعت کم نیستند. سنسور پایش ضربان قلب که می‌تواند ضربان قلب شما را در هر ساعت ثبت کند و پس از بررسی آن‌ها، اگر لازم باشد به شما هشدار دهد. برای مثال اگر ضربان قلب شما به یک باره بالا برود به شما هشدار داده و می‌گوید بهتر است کمی استراحت کنید. همچنین این ساعت می‌تواند کیفیت خواب شما را اندازه گیری کند و به شما بگوید آیا خواب خوبی داشته‌اید یا خیر.

سال گذشته ساعت سامسونگ در دو نوع کلاسیک و اسپرت عرضه می‌شد. امسال اما سامسونگ تصمیم گرفته این تقسیم بندی را کنار گذاشته و تنها یک نوع گلکسی واچ برای کاربردهای مختلف عرضه کند. در حقیقت سامسونگ تلاش کرده ساعتی طراحی کند که هر روز و هر لحظه همراه شما باشد.

گلکسی واچ همچنین به بیکسبی، دستیار صوتی سامسونگ، مجهز شده تا کاربران گلسی واچ هم بتوانند از این دستیار هوشمند صوتی نیز استفاده کنند. بیکسبی می‌تواند به شما کمک کند که با ساعت خود پیامک بفرستید، موسیقی پخش کنید، یک ریمایندر تنظیم کنید و دیگر استفاده‌هایی از این دست داشته باشید. علاوه براین، گلکسی واچ از پلتفرم SmartThings نیز پشتیبانی می‌کند و می‌توانید دیگر دستگاه‌های سامسونگی که از SmartThings استفاده می‌کنند را با ساعت خود کنترل کنید.

منبع متن: digikala