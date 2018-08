شرکت سامسونگ دقایقی پیش اسپیکر هوشمند گلکسی هوم را معرفی کرد. این اسپیکر هوشمند مبتنی بر بیکسبی قرار است کیفیت صدای بهتری را در مقایسه با اسپیکرهایی مانند گوگل هوم و آمازون اکو به ارمغان بیاورد. سامسونگ گفته که این اسپیکر به طور همزمان از «صدای فوق‌العاده و طراحی زیبا» بهره می‌برد.

گلکسی هوم شبیه به یک گلدان نسبتا عجیب و غریب است. برای پوشش بیرونی آن از پارچه استفاده شده و سه پایه فلزی هم در زیر آن تعبیه شده است. قسمت فوقانی آن کاملا مسطح است و دکمه‌هایی در این قسمت قرار دارد که می‌توان از آن‌ها برای کارهایی مانند تنظیم بلندی صدا یا عوض کردن آهنگ استفاده کرد.

این گجت از ۶ اسپیکر و یک ساب‌ووفر بهره می‌برد و به همین خاطر گلکسی هوم می‌تواند صداها را به‌صورت همه‌جانبه و سه‌بعدی پخش کند. همچنین به‌لطف تعبیه ۸ میکروفون در بدنه آن، از فواصل دور هم می‌توان این اسپیکر را صدا زد.برای بهره‌گیری از این اسپیکر هوشمند کافی است عبارت Hi Bixby و سپس فرمان موردنظر بر زبان آورده شود. به غیر از این موارد، اطلاعات بیشتری در مورد گلکسی هوم گفته نشد و برای دستیابی به اطلاعات بیشتر باید تا زمان برگزاری کنفرانس توسعه‌دهندگان در ماه نوامبر صبر کنیم.

یکی از مهم‌ترین سوال‌های پیرامون این اسپیکر، این است که توانایی‌های آن در چه حد خواهد بود. این اسپیکر از دستیار دیجیتالی بیکسبی بهره می‌برد که تا حالا نتوانسته توجهات زیادی را جلب کند. اگر سامسونگ قصد دارد این اسپیکر به رقیب قدر آمازون اکو بدل شود، باید توانایی‌های بیکسبی را تا حد زیادی بهبود ببخشد. و در حال حاضر، معلوم نیست که سامسونگ موفق به انجام چنین کاری شده باشد.

منبع: The Verge

The post سامسونگ از اسپیکر هوشمند گلکسی هوم رونمایی کرد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala