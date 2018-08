به مناسبت روز عاشقان کتاب، این کتاب را رایگان بخوانید

امروز نهم ماه آگوست، روز عاشقان کتاب است. روز همه آنهایی که شب‌های زیادی از زندگی‌شان را، چشم به واژه‌ها و سطرهای کتاب‌ها دوخته‌اند و با خواندن چند واژه معجزه‌ای بزرگ در روح و جانشان حس کرده‌اند. روزی که باید به افتخار خودمان و همه کتاب‌ها و نویسنده‌هایی که قلب ما را به لرزه درآورده‌اند بایستیم.

رسم است که کتابخوان‌ها در روز جهانی عاشقان کتاب، کتابی جدید به دست می‌گیرند و با خواندن آن به همراه چند نفر دیگر، درباره آن با یکدیگر صحبت می‌کنند.

حالا فیدیبو شرایطی فراهم کرده که به راحتی بتوانید این رسم را به جا بیاورید. یکی از پرطرفدارترین کتاب‌های فیدیبو به نام «زندگی نزیسته‌ات را زندگی کن» تنها برای امروز رایگان شده و شما می‌توانید بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای امروز آن را دانلود کنید و بخوانید.

«زندگی نزیسته‌ات را زندگی کن» درباره چیست؟

پیش از اینکه موضوع کتاب را بگوییم باید ببینیم زندگی نزیسته چیست؟ زندگی نزیسته شامل تمامی آن جنبه‌های ضروری وجود شما می‌شود که هیچ وقت نتوانسته‌اید آن را تجربه کنید. ما می‌توانیم صدای طبل زندگی نزیسته را که در دوردست ذهنمان نواخته می‌شود در ناله‌ها شکوه‌هایمان بشنویم که می‌گوید: «اگر فلان کار را کرده بودم… باید آن کار را می‌کردم… کاش آن کار را کرده بودم…»

اما چرا همه ما در حسرت زندگی نزیسته و آن تجربه‌های نابی که روزی آرزویش را داشتیم هستیم؟ چون همه ما در نیمه اول زندگی مشغول شکل دادن به زندگی شغلی، یافتن شریک زندگی، تشکیل خانواده و انجام وظایفی هستیم که جامعه بر روی دوشمان گذاشته است. به همین خاطر با گذر از نیمه اول زندگی، روان ما شروع به جستجوی آن چیزهایی می‌کند که حقیقی و معنادار است.

این کتاب در همین مرحله است که به کمک شما می‌آید و راه تجربه زندگی نزیسته را یادتان می‌دهد.

چه کسانی کتاب «زندگی نزیسته‌ات را زندگی کن» بخوانند؟

هر کس که حسرت نرسیدن به آرزوهای دوران جوانی یا گذشته‌اش را دارد، هر کس که در جستجوی داشتن تجربه‌های جدید است، هر کس که در گذر از سن و مرحله خاصی از زندگی‌اش است، هر کس که در حال تجربه بحران دوران میانسالی است.

