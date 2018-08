قیمت و زمان عرضه گلکسی نوت ۹ مشخص شد

شب گذشته بالاخره سامسونگ در مراسم Unpacked در شهر نیویورک، جدیدترین پرچمدار خود یعنی گلکسی نوت ۹ را معرفی کرد. نوت ۹ که بی شباهت به نسل قبلی خود یعنی نوت ۸ نیست، از نظر قیمتی کمی از این قیمت عرضه این گوشی بیشتر خواهد بود.

آنطور که سامسونگ اعلام کرده، گلکسی نوت ۹ از تاریخ دوم شهریور ماه، در دو مدل ۱۲۸ و ۵۱۲ گیگابایتی به ترتیب با قیمت‌های ۹۹۹ و ۱۲۵۰ دلار عرضه خواهد شد. نکته قابل توجه قیمت نسخه ۵۱۲ گیگابایتی این گوشی بوده که تقریبا می‌توان گفت بیشتر از دیگر پرچمدار‌های شرکت‌های مختلف خواهد بود. البته تفاوت این دو مدل تنها در حافظه داخلی نبوده و مدل ۵۱۲ گیگابایتی رم ۸ گیگابایتی خواهد داشت در صورتی که مدل پایه با حافظه رم ۶ گیگابایتی عرضه می‌شود.

این گوشی در بازار کشور ما با پردازنده اگزینوس ۹۸۱۰ عرضه خواهد شد که مشابه گلکسی اس ۹ است. در بخش پشتی این گوشی دو دوربین ۱۲ مگاپیکسلی قرار دارد که دوربین اصلی آن از دریچه دیافراگم متغیر بهره می‌برد. همچنین این گوشی از یک باتری حجیم ۴۰۰۰ میلی‌آمپری نیرو می‌گیرد و این باتری نوید یک روز استفاده کامل را می‌دهد. همچنین این گوشی نسبت به نسلی قبلی خود دارای بلندگوهای استریو شده و قلم اس پن نیز به بلوتوث و کاربرد‌های جدید مجهز شده است.

گلکسی نوت ۹ در چهار رنگ مشکی، ارغوانی، مسی و آبی عرضه خواهد شد. نسخه آبی رنگ این گوشی تنها مدلی است که قلم زرد رنگ داشته و در واقع به نوعی خاص‌ترین رنگ این گوشی جذاب به حساب می‌آید. سامسونگ ایران به احتمال قوی تا چند روز آینده پیش فروش این گوشی را آغاز خواهد کرد و احتمالا به مانند گذشته، کسانی که نوت ۹ را پیش‌خرید کنند، علاوه بر دریافت سریع‌تر گوشی، از هدایایی ویژه برخوردار خواهند شد. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا گلکسی نوت ۹ می‌تواند فروش خوبی داشته باشد؟

