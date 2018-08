با کم شدن حاشیه‌های نمایشگرها، حسگرهای اثر انگشت به پشت گوشی‌ها منتقل شدند. اما در این میان برخی از شرکت‌ها به راه‌حل نوآورانه‌تری روی آوردند و ترجیح دادند برای گوشی‌های خود از حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر بهره ببرند. برای اولین بار در گوشی ویوو X20 Plus UD شاهد بهره‌گیری از این فناوری بودیم و در ادامه گوشی‌های دیگری مانند X21 UD و شیائومی Mi 8 Explorer از این فناوری استفاده کردند.

بخشی از این حسگرها از تکنولوژی نوری و بخش دیگر از تکنولوژی فراصوت بهره می‌برند.

طبق اعلام شرکت Sigmaintell، تا پایان سال ۲۰۱۸، تعداد این حسگرها به ۴۲ میلیون می‌رسد و تا پایان ۲۰۱۹ این عدد به ۱۰۰ میلیون خواهد رسید. بخشی از این حسگرها از تکنولوژی نوری و بخش دیگر از تکنولوژی فراصوت بهره می‌برند. به‌عنوان مثال، ویوو از تکنولوژی نوری استفاده می‌کند. در این فناوری نمایشگر نور می‌تاباند و حسگر مورد نظر تصویر دریافتی را مورد بررسی قرار می‌دهد. اما تکنولوژی فراصوت گران‌تر است و برای این کار از امواج صوتی استفاده می‌کند. به دلیل موضوع قیمت‌گذاری، بیشتر این گوشی‌ها از حسگرهای اثر انگشت مبتنی بر تکنولوژی نوری بهره می‌برند.

به ادعای Sigmaintell، شرکت‌های کره‌ای، مانند ال‌جی و سامسونگ، در آینده‌ی نزدیک از تعداد بسیار زیادی از حسگرهای اثر انگشت زیر نمایشگر پیشرفته‌تر و گران‌تر استفاده خواهند کرد. در همین زمینه باید به شایعاتی اشاره کنیم که طبق آن‌ها، گوشی‌های گلکسی اس ۱۰، نوت ۱۰ و مدل جدید سری گوشی‌های گلکسی A احتمالا از چنین حسگرهایی بهره خواهند برد.

باید خاطرنشان کنیم که تنها گوشی‌های مجهز به نمایشگرهای اولد می‌توانند از چنین حسگرهایی استفاده کنند. در حال حاضر، سامسونگ بزرگ‌ترین تولیدکننده پنل‌های اولد به‌حساب می‌آید اما با توجه به افزایش تقاضا، احتمالا شرکت‌های چینی مانند Tianma و Visionox هم با تمام قوا وارد این عرصه می‌شوند و بخشی از بازار را از آن خود می‌کنند.

