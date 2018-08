شیائومی حضور همه‌جانبه و موفقی در بازار هند دارد. با این حال، در هند گوشی‌های شیائومی به‌عنوان گوشی‌های ارزان‌قیمت دیده می‌شوند و به همین خاطر وقتی سال گذشته گوشی Mi Mix 2 در این کشور عرضه شد، مورد استقبال زیادی قرار نگرفت؛ زیرا بسیاری از کاربران هندی حاضر به پرداخت ۴۳۵ دلار برای خرید یک گوشی شیائومی نبودند.

حالا شیائومی با تاسیس یک برند فرعی، می‌خواهد این وضعیت را تغییر دهد. این برند «پوکو» (Poco) نام دارد و مدیرعامل آن هم «جای مانی» (Jai Mani) خواهد بود. «مانی» در سال ۲۰۱۴ از گوگل روانه‌ی شیائومی شد تا به‌عنوان مدیر محصول ارشد انجام وظیفه کند و از آن زمان به یکی از چهره‌های کلیدی شیائومی در هند بدل شده است. «جای مانی» در یک توییت تصویری از مانیفست برند پوکو منتشر کرده است.

«مانی» در مورد اولین گوشی این برند اطلاعاتی منتشر نکرده اما با توجه به خبرهایی که در دوهفته اخیر منتشر شده است، می‌توانیم به مواردی اشاره کنیم. اولین گوشی این برند Pocophone F1 نام دارد و از تراشه اسنپ‌دراگون ۸۴۵ بهره می‌برد. این گوشی مجهز به سیستم خنک‌کننده مایع، باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی، دوربین سلفی ۲۰ مگاپیکسلی با قابلیت تشخیص چهره، جک هدفون ۳.۵ میلی‌تری و پورت USB-C است. در ضمن همانند بیشتر گوشی‌های اندرویدی جدید، گوشی F1 هم یک بریدگی نمایشگر خواهد داشت.

این گوشی قرار است در دو مدل ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی به قیمت ۴۸۰ دلار و مدل ۶ گیگابایت حافظه رم و ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی به قیمت ۵۴۰ دلار به فروش برسد. گوشی‌های این برند علاوه بر هند، در دیگر بازارها هم عرضه می‌شوند و گوشی F1 احتمالا در ماه آینده یا اوایل اکتبر معرفی می‌شود.

شیائومی با تاسیس این برند فرعی می‌خواهد با برندهایی مانند وان‌پلاس به رقابت بپردازد. با این حال، شیائومی برای اینکه بتواند در برابر وان‌پلاس به موفقیت برسد، باید توجه ویژه‌ای به نرم‌افزار نشان بدهد، زیرا یکی از عوامل محبوبیت گوشی وان‌پلاس ۶ در هند، سیستم‌عامل مبتنی بر اندروید آن به نام Oxygen OS است. در هفته‌های آینده مطمئنا خبرهای بیشتری در مورد این برند خواهیم شنید.

