استودیوهای مارول اعلام کردند که برای دهمین سالگرد فیلم‌های این کمپانی جشنواره فیلم های مارول برگزار خواهند کرد که به صورت اختصاصی همه ۲۰ عنوان فیلم جهان سینمایی مارول در آن به نمایش درخواهند آمد. این فستیوال از تاریخ ۳۰ آگوست (۸ شهریور) تا ۶ سپتامبر (۱۵ شهریور) برگزار خواهد شد و در طول آن همه فیلم‌ها به شیوه آیمکس روی پرده‌های بزرگ اکران می‌شوند.

این جشنواره شامل سه فیلم هم می‌شود که تاکنون به صورت آیمکس به نمایش درنیامده‌اند. فیلم‌های «آیرون من» (مرد آهنی) محصول ۲۰۰۸، «هالک شگفت‌انگیز» (Incredible Halk) که آن هم محصول ۲۰۰۸ است و «کاپیتان آمریکا: اولین انتقام‌جو» که سال ۲۰۱۱ روانه پرده سینماها شده بود. برنامه‌ریزی‌ها به این صورت است که پنج روز اول جشنواره فیلم‌ها به ترتیب سال پخش‌شان به نمایش درمی‌آیند و دو روز بعد تمرکز روی فیلم‌هایی است که به «مبدا و منشا» و «تیم‌های جانبی» ابرقهرمان‌های مارول می‌پردازند. درنهایت روز آخر قرار است دو فیلم به انتخاب طرفداران مارول اکران شود.

کوین فیگ، تهیه‌کننده و رییس استودیوی مارول می‌گوید: «ما از خیلی وقت پیش می‌دانستیم که می‌خواهیم دهمین سالگرد استودیوی مارول را باشکوه و بزرگ برگزار کنیم و خب شما نمی‌توانید چیزی بزرگتر از آیمکس پیدا کنید. این یک بزرگداشت باورنکردنی و عظیم برای طرفداران جهان سینمایی مارول خواهد بود. آنها قادرند همه فیلم‌های مارول را پشت سر هم در این چند روز ببینند و واقعا در جهان سینمایی مارول غرق شوند.»

کمپانی دیزنی سال ۲۰۰۹ استودیوی فیلمسازی مارول را به قیمت ۴ میلیارد دلار خرید. ۲۰ فیلم محصول مارول در داخل آمریکا چیزی حدود ۶ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار فروش داشتند و فروش جهانی‌شان به ۱۷ میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار رسید.

«انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» که امسال به نمایش درآمد با فروشی معادل ۲ میلیارد و ۴ میلیون دلار چهارمین فیلم پرفروش تاریخ سینما شد و درست بعد از آثاری مثل «آواتار» جیمز کامرون، «تایتانیک» باز هم از جیمز کامرون و فیلم «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» قرار گرفت. از محصولات مارول فیلم «پلنگ سیاه» (بلک پنتر) هم سومین فیلم پرفروش در آمریکای شمالی شد.

کمترین فروش میان فیلم‌های مارول مربوط به «هالک شگفت‌انگیز» است که ادوارد نورتون در آن بازی می‌کند و در سرتاسر جهان فقط ۲۶۳ میلیون دلار فروخت.

فیلم‌های کمپانی مارول هر چه جلوتر آمده‌اند از لحاظ سینمایی هم بهتر شده‌اند و امتیازهای بهتری از سوی منتقدان دریافت کردند. فیلم «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» ساخته برادران روسو که امسال به نمایش درآمد توانسته امتیاز ۶۸ از ۱۰۰ را از منتقدان کسب کند. «پلنگ سیاه» هم با امتیاز ۸۸ از ۱۰۰ امسال تحسین منتقدان را برانگیخت.

