هرچند اندروید پای برای گوشی‌های برخی از کمپانی‌ها (گوگل، اسنشال) عرضه شده، اما باقی شرکت‌ها هم در تلاش هستند که هرچه زودتر این نسخه‌ی جدید اندروید را برای گوشی‌های خود عرضه کنند. اخیرا HTC تاریخ عرضه این اندروید برای گوشی‌های خود را اعلام کرده و حالا سونی زمانبندی کلی عرضه اندروید پای برای ۶ تا از گوشی‌های خود را مشخص کرده است.

اگر از گوشی‌های اکسپریا استفاده می‌کنید، باید بگوییم که این ۶ گوشی سونی، اولین گوشی‌های این شرکت هستند که نسخه نهم اندروید را دریافت خواهند کرد: اکسپریا XZ2، اکسپریا XZ2 کامپکت، اکسپریا XZ2 پریمیوم، اکسپریا XZ1، اکسپریا XZ1 کامپکت و در نهایت اکسپریا XZ پریمیوم.

به گفته‌ی بخش موبایل سونی، این عرضه از ماه سپتامبر (شهریور-مهر) آغاز می‌شود، این یعنی شاید برخی از این گوشی‌ها در اواخر سال جاری این به‌روزرسانی را دریافت کنند. البته این کمپانی ژاپنی قول داده که سری آخر این گوشی‌ها در ماه نوامبر (آبان-آذر) این نسخه از اندروید را دریافت می‌کنند.

در همین حین باید خاطرنشان کنیم که باقی شرکت‌ها هم آماده عرضه اندروید پای برای گوشی‌های خود می‌شوند. از میان این شرکت‌ها می‌توانیم به وان‌پلاس، HMD Global، هواوی، اوپو و ویوو اشاره کنیم. با وجود اینکه سرعت‌عمل این شرکت‌ها برای عرضه هرچه زودتر اندروید پای خبر خوبی محسوب می‌شود، اما باید ببینیم در عمل هم اینگونه هستند یا اینکه این سرعت عمل فقط در حد حرف باقی می‌ماند.

