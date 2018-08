هواوی گوشی گلکسی نوت ۹ را دست انداخت

حتی اگر اندکی اهل تکنولوژی و خبرهای مربوط به آن باشید، حتما خبر معرفی گوشی گلکسی نوت ۹ به گوشتان خورده است. به نظر می‌رسد هواوی هم یکی از تماشاگران این مراسم بوده، زیرا دو روز پیش با انتشار یک پست در اکانت رسمی توییتر خود، به‌طور غیر مستقیم ویژگی‌های گوشی گلکسی نوت ۹ را دست انداخته‌ است.

در این توییت، هواوی به این موضوع اشاره کرده که گوشی هواوی P20 Pro یک ارتقای جذاب نسبت به سری گوشی‌های P10 محسوب می‌شود و در این ارتقا قابلیت‌هایی مانند دوربین سه‌گانه، سنسور ۴۰ مگاپیکسلی و زوم ۵ برابری را به ارمغان آورده است. در بخشی از این توییت آمده که هواوی به‌دنبال «ارتقاهای واقعی است که در کاربردهای روزمره تاثیر بسزایی دارند.»

هرچند هواوی‌ در این توییت به نام هیچ گوشی خاصی اشاره نکرده، اما کاملا مشخص است که نوت ۹ هدف این توییت به حساب می‌آید. حتی با بهره‌گیری از باتری بزرگ‌تر و افزایش حافظه رم، بسیاری از افراد اعتقاد دارند که گلکسی نوت ۹ همان نوت ۸ است که کمی بهبود یافته و فقط دوربین گلکسی اس ۹ پلاس به این گوشی راه پیدا کرده است.

فارغ از نظر کاربران نسبت به این گوشی، به نظر می‌رسد هواوی با عرضه این گوشی احساس خطر کرده و می‌خواهد خودی نشان بدهد. در این توییت، این شرکت اشاره کرده که گوشی بعدی این سری، باز هم قدم بزرگ و رو به جلویی خواهد بود. با توجه به اینکه تا چند ماه دیگر سری گوشی‌های میت ۲۰ معرفی می‌شوند، باید ببینیم آیا هواوی می‌تواند این وعده را به عمل تبدیل کند یا نه.

