استودیوی «فرام سافتور» (From Software) را به خاطر ساخت مجموعه‌هایی مثل «دارک سولز» (Dark Souls) بازی بازی «بلادبورن» (Bloodborne) می‌شناسیم، ولی استودیوی فرام سافتور همیشه هم قرار نیست به ساخت دارک سولز و بلادبورن ادامه دهد.

به تازگی «هیدتاکا میازاکی»، مدیر فرام سافتور و کارگردان مجموعه‌ی دارک سولز، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری گاردین اظهار داشته که همچنان بعضی از مردم وقتی متوجه می‌شوند که استودیو فرام سافتور بازی‌های ماجرایی مثل Echo Night خلق کرده‌، بسیار شگفت‌زده و غافلگیر می‌شوند.

او معتقد است که چنین واکنش‌هایی اهمیت ساخت بازی‌های دیگر در استودیوی آن‌ها را بیشتر از گذشته نشان می‌دهد؛ بازی‌هایی که بتوانند کارنامه خوش‌نام این استودیو را گسترش دهند و آن‌ها را در زمینه بازی‌سازی انعطاف‌پذیرتر کنند.

میازاکی گفته است: «فرام سافتور قبل از اینکه با ساخت اثری که همگی‌تان با آن آشنایی دارید به شهرت برسد، بازی‌های ماجرایی زیادی خلق کرده بود. یکی از این بازی‌ها Echo Night نام داشت. ما نمی‌خواستیم که فقط این اثر را از ابتدا دوباره بسازیم، اما ما می‌دانیم که چه چیزی باعث ساخت یک بازی ماجرایی خوب می‌شود، و فکر کردیم در این باره چه کاری می‌توانیم انجام دهیم. من واکنش افرادی که با بازی‌های قبلی استودیو ما آشنایی نداشتند را دیده‌ام. این واکنش‌ها و غافگلیری‌ها به من یادآوری کرد که ما شهرت خوبی در بین مردم داریم و باید روی بازی‌های مختلفی کار کنیم. انجام این کار به ما کمک می‌کند تا انعطاف‌پذیرتر باشیم و کارنامه خود را گسترش دهیم. من آینده این استودیو را بدین شکل می‌بینم.»

کارگردان بلادبورن در ادامه اضافه کرد که آن‌ها به منظور حفظ محبوبیت و شهرت خود به ساخت بازی‌های بزرگ ادامه می‌دهند، ولی در عین حال این استودیو بازی‌های خاص و کوچک هم خواهد ساخت: «مشخصا ما به ساخت بازی‌های بزرگ و بازی‌هایی که به خاطر آن‌ها شناخته می‌شویم، ادامه خواهیم داد. این بخشی از شهرت و اعتبار ما به حساب می‌آید. اما در عین حال می‌خواهیم بازی‌های عجیب و غریب و خاص هم عرضه کنیم. ما همیشه این فرصت را نخواهیم داشت و ممکن است که این زمان‌بندی همیشه درست نباشد، اما من فکر می‌کنم این چیزی است که ما می‌خواهیم باشیم.»

استودیوی فرام سافتور در گذشته به خاطر ساخت مجموعه‌ی Armored Core شناخته می‌شود. هرچند این حقیقت را که این تیم با ساخت سری دارک سولز به شهرت امروزی خود رسیده است را نمی‌توان کتمان کرد.

در حال حاضر فرام سافتور مشغول ساخت بازی Sekiro: Shadows Die Twice است. با اینکه شباهت‌هایی بین این بازی و سری دارک سولز دیده می‌شود، اما میازاکی معتقد است که Sekiro را نباید به عنوان یک بازی در همان سبک در نظر گرفت، چراکه این اثر از نظر ساختاری متفاوت ساخته شده است.

بر اساس گفته‌های میازاکی، فرام سافتور چیزهای بسیار زیادی را از سری دارک سولز و بلادبورن یاد گرفته است، اما آن‌ها برای ساخت Sekiro Shadows Die Twice یک سبک و فرمول جدید را به کار برده‌اند.

شاید یکی از بازی‌های کوچک و خاصی که میازاکی از آن صحبت می‌کند، بازی Deracine باشد که پس از کنفرانس E3 2018 سونی برای هدست واقعیت مجازی PlayStation VR رونمایی شد.

