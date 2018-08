تقریبا دو ماه تا معرفی پیکسل ۳ فاصله داریم اما به نظر می‌رسد شایعات و اطلاعات لو رفته از گوشی پیکسل ۳ اکس‌ال قرار نیست به این زودی‌ها پایان یابد. به تازگی یک ویدیو از این گوشی در تلگرام منتشر شده و در ادامه تصاویر مهم از این ویدئو را خواهیم دید.

مهم‌ترین چیزی که حالا از این گوشی لو رفته، نمایشگر ۶.۷ اینچی آن با رزولوشن ۱۴۴۰×۲۹۶۰ است که بسیار بزرگ به نظر می‌رسد. حتی با وجود گوشی‌هایی که از بریدگی نمایشگر در بالای خود استفاده می‌کنند، هنوز هم سایز ۶.۷ اینچ برای نمایشگر یک پرچمدار کم نظیر به نظر می‌رسد. همچنین این گوشی از یک باتری ۳۴۳۰ میلی‌آمپری استفاده می‌کند که باید ببینیم با وجود نمایشگری با این اندازه، این باتری چقدر شارژ دهی خواهد داشت. جالب است بدانید که پیکسل ۲ اکس‌ال از باتری حجیم‌ترین استفاده می‌کرد و نمایشگر کوچکتری هم داشت. اکنون اما این باتری ۳۴۳۰ میلی‌آمپری از یک نظر دیگر نیز ناامید کننده به نظر می‌رسد و علت آن به معرفی گلکسی نوت ۹ با یک باتری ۴۰۰۰ میلی‌آمپری بر می‌گردد.

پرچمدار بعدی گوگل، از یک دوربین تکی ۱۲ مگاپیکسلی در پشت خود بهره خواهد برد که حداقل از نظر اعداد و ارقام، مشابه پیکسل ۲ خواهد بود. اما با توجه به سابقه گوگل باید انتظار دوربین فوق‌العاده‌ای از این گوشی داشته باشیم. بعید نیست که گوگل برای بالا بردن کیفیت مخصوصا در عکاسی در نور کم و شب، از سنسور بزرگ‌تری برای دوربین بهره برده باشد. آنطور که در ویدیو گفته شده، بخش جلویی این گوشی یک دوربین ۸ مگاپیکسلی دارد که مشابه نسل قبلی خواهد بود. البته در عکس‌هایی که پیش‌تر لو رفته بود، شاهد دو دوربین در بالای این گوشی بودیم و باید منتظر معرفی این گوشی بمانیم تا ببینیم آیا بخش جلوی پیکسل ۳ دو دوربینه خواهد بود یا خیر.

پردازنده کوالکام اسنپ‌دراگن ۸۴۵ قلب تپنده این گوشی خواهد بود و در کنار آن ۴ گیگابایت حافظه رم برای پیکسل ۳ و پیکسل ۳ اکس‌ال در نظر گرفته شده است. همچنین ویژگی صفحه نمایش همیشه روشن یا همان Always-on Display در این گوشی نیز وجود خواهد داشت و می‌توان یک تصویر زمینه هم به آن اضافه کرد. شما درباره این گوشی چه فکر می‌کنید؟ آیا پیکسل ۳ اکس‌ال، رقیب جدی برای گلکسی نوت ۹ خواهد بود؟

