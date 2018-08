منتقدان از We Happy Few راضی نیستند؛ نمرات بازی منتشر شدند

دیروز شاهد عرضه‌ی رسمی بازی We Happy Few روی کنسول‌ها و کامپیوتر بودیم. به همین مناسبت هم نقدها و نمرات بازی منتشر شده‌اند، ولی برخلاف چیزی که انتظار داشتیم، منتقدان بازخورد خوبی نسبت به We Happy Few نداشته‌اند.

رونمایی و عرضه‌ی اولیه‌ی We Happy Few که توسط استودیوی بازی‌سازی Compulsion Games ساخته شده، به سال‌ها پیش بازمی‌گردد؛ طوری که این بازی پس از رونمایی یک بار به صورت Early Access روی استیم و یک بار در قالب سرویس Xbox Game Preview به صورت آزمایشی روی ایکس‌باکس وان عرضه شد. تصور می‌کردیم این همه زمان برای آزمایش بازی و تاخیرهای متعدد در عرضه‌ی آن، منجر به ساخت تجربه‌ای بسیار خوب و سرگرم کننده شده باشد، ولی نتیجه‌ی نهایی خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

برای مثال، منتقد وب‌سایت IGN در حالی که نمره‌ی ۷.۳ را برای بازی انتخاب کرده، در نقد خود نوشته است: «زمانی که در Early Access بازی را تجربه کردم، به نظرم روند بازی We Happy Few برخلاف صحنه‌ی افتتاحیه و دنیای جذاب بازی، احساس سردرگمی در من ایجاد می‌کرد. هنوز هم باید در خیابان‌ها، شهرها و دشت‌هایی که به صورت رندوم ساخته می‌شوند بدوید و مشکلات بازی مثل گذشته در آن وجود دارند.»

منتقد وب‌سایت GameSpot پایین‌ترین نمره را بین تمام رسانه‌های صنعت بازی برای We Happy Few در نظر گرفته و در نقد خود نوشته است: «سیستم‌های وحشتناک خراب بازی We Happy Few و طراحی بد کوئست‌های بازی، بازی کردن در دنیای جذاب بازی را به تجربه‌ای بد تبدیل کرده‌اند.»

بازی We Happy Few ویران‌شهری را به تصویر می‌کشد که در آن، نظام حاکم واقعیت جامعه را از افراد با استفاده از ماده‌ی مخدری به اسم Joy پنهان کرده است. در این بازی می‌توانید کنترل سه شخصیت مختلف که هرکدام روند بازی متفاوتی ارایه می‌دهند را به دست بگیرید و در محیط آن، به دنبال راه فرار بگردید.

به مناسبت عرضه‌ی بازی، آخرین تریلر آن هم عرضه شده است که آن را در ادامه برای‌تان قرار داده‌ایم.

بازی We Happy Few روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴ و رایانه‌های شخصی عرضه شده است.

می‌توانید نمرات داده شده با بازی را در ادامه ببینید.

GamesRadar – نمره‌ی ۴ از ۵

Game Informer – نمره‌ی ۷.۸ از ۱۰

IGN – نمره‌ی ۷.۳ از ۱۰

Attack of the Fanboy – نمره‌ی ۳.۵ از ۵

Game Revolution – نمره‌ی ۳ از ۵

PC Gamer – نمره‌ی ۶ از ۱۰

Hardcore Gamer – نمره‌ی ۳ از ۵

TheSixthAxis – نمره‌ی ۶ از ۱۰

USgamer – نمره ی ۲.۵ از ۵

Destructoid – نمره‌ی ۵ از ۱۰

GameSpot – نمره ی ۴ از ۱۰

دانلود mp4

The post منتقدان از We Happy Few راضی نیستند؛ نمرات بازی منتشر شدند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala