به مناسبت نمایشگاه کوایک-کان، شرکت بازی‌سازی بتسدا دیروز کنفرانسی برگزار و در آن، از بازی‌های فعلی و آینده‌ی خود صحبت کرد. در کنار صحبت از قسمت جدید مجموعه بازی‌های Doom و هم‌چنین Rage 2 شرکت بتسدا خبر داد که بازی Quake Champions از این پس کاملا رایگان خواهد بود.

بازی Quake Champions یک سالی است که به صورت آزمایشی، یعنی از طریق سرویس Early Access در استیم، قابل بازی است.

بازی Quake Champions یک سالی است که به صورت آزمایشی، یعنی از طریق سرویس Early Access در استیم، قابل بازی است. با این حال Quake Champions در قالب بسته‌هایی مثل Starter Pack و Champions Pack در دسترس بود. با اینکه قرار است Quake Champions از این پس تمام و کمال رایگان عرضه شود، ولی بتسدا به فروش بسته‌ی Champions Pack ادامه خواهد داد، هر چه باشد درآمد اصلی بازی‌های رایگان از طریق پرداخت‌های درون برنامه‌ای تامین خواهد شد و نباید انتظار توقف فروش پک‌ها را داشته باشیم. ولی دیگر برای بازی کردن نیازی به بسته‌ی Starter Pack نیست.

بتسدا می‌گوید که از همان ابتدای ساخت بازی، چنین برنامه‌ای را در ذهن داشته‌اند و قرار بوده که بازی مدتی پس از عرضه، کاملا رایگان شود.

در کنار اعلام این خبر، شرکت بتسدا هم‌چنین تریلری تازه از Quake Champions منتشر کرده است که شخصیت Death Knight را به عنوان یکی از قهرمان‌های جدید بازی نشان می‌دهد.

بازی Quake Champions در سال ۲۰۱۶ به عنوان یک اکشن اول شخص که سبک و سیاق بازی‌های کلاسیک این سبک را در خود دارد، معرفی شد؛ سبکی که امروز بیشتر اکشن‌های اول شخص آن را فراموش کرده‌اند. بازی قهرمان‌های مختلف مجموعه‌ی کوایک و هم‌چنین شخصیت‌های بازی‌های اید سافتویر مثل شخصیت اصلی Doom و بلاسکوویچ مجموعه بازی‌های ولفنشتاین را در خود دارد.

می‌توانید در ادامه تریلر جدیدی که از Quake Champions منتشر شده است را ببینید.

بازی Quake Champions از دو فروشگاه استیم و بتسدا نت قابل دانلود و بازی است.

دانلود mp4

منبع: Gematsu

The post Quake Champions از این پس کاملا رایگان خواهد بود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala