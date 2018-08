بلیزارد مشغول کار روی چند دیابلو مختلف است

با اینکه هنوز هم میلیون‌ها نفر روزانه مشغول بازی کردن دیابلو ۳ هستند، ولی سال‌هاست که از قسمت بعدی این مجموعه بازی‌ها چیزی نشنیده‌ایم. با این حال، آن طور که شرکت بازی‌سازی بلیزارد گقته، قرار است به زودی اتفاقی در این مجموعه رخ دهد. بلیزارد در حساب کاربری رسمی خود در توییتر، پیغامی منتشر کرده و در قالب، گفته است که مشغول کار روی چند پروژه‌ی مختلف در دنیای دیابلو هستند. تصور می‌کنیم یکی از این پروژه‌ها نسخه‌ی نینتندو سوییچ بازی دیابلو ۳ باشد.

منظور بلیزارد از آن پروژه‌ای که شاید امسال نشانش دهند، احتمالا نسخه‌ی سوییچ دیابلو ۳ است.

بلیزارد در پیغام خود با اشاره به این موضوع که مجموعه‌ی دیابلو را رها نکرده‌اند، گفته است: «چند پروژه‌ی دیابلو مختلف در دست کار داریم. کار روی برخی از آن‌ها بیشتر طول خواهند کشید، اما ممکن است تا پایان سال چیزی برای نمایش داشته باشیم.»

بدون شک، یکی از آن‌ها پروژه‌ها که می‌گویند ساختش بیشتر طول خواهد کشید، قسمت‌ بعدی مجموعه بازی‌های دیابلو یا اساسا همان دیابلو ۴ است. از طرف دیگر می‌توانیم کم و بیش با اطمینان بگوییم که منظور بلیزارد از آن پروژه‌ای که شاید امسال نشانش دهند، نسخه‌ی سوییچ دیابلو ۳ است.

نه تنها بلیزارد خودش چند وقت پیش تصویری در توییتر منتشر کرد که سر شخصیت دیابلو را روی یک سوییچ برق نشان می‌داد، بلکه شایعات زیادی هم در این باره شنیده‌ایم. بلیزارد رسما بیانیه‌ای اعلام کرد و گفت که این عکس، به معنای رونمایی نسخه‌ی سوییچ دیابلو نیست. ولی خبرگزاری یوروگیمر چند روز بعد با استناد به منابع خود تایید کرد که بلیزارد ساخت نسخه‌ی سوییچ دیابلو ۳ را شروع کرده است. خبرگزاری کوتاکو هم این خبر را مدتی بعد تایید کرد.

رویداد سالانه‌ی بلیزکان قرار است اوایل ماه نوامبر برگزار شود. بلیزارد رونمایی‌های خود را در بلیزکان انجام می‌دهد و اگر قرار باشد از نسخه‌ی سوییچ دیابلو ۳ یا قسمت‌های بعدی دیابلو بشنویم، باید منتظر برگزاری بلیزکان ۲۰۱۸ باشیم.

بعید نیست بلیزارد بخواهد دیابلو ۴ یا اساسا قسمت بعدی این مجموعه بازی‌ها را در بلیزکان امسال نشان دهد؛ حتی اگر تا زمان عرضه‌ی آن فاصله‌ی زیادی داشته باشیم. دیابلو ۳ برای اولین بار در سال ۲۰۰۸ رونمایی شد، در حالی که در سال ۲۰۱۲ شاهد عرضه‌ی آن بودیم.

