هر قدر که صنعت بازی‌ به رشد و تکامل خود ادامه می‌دهد، بعضی از استودیوهای شناخته شده عملکرد خود را در قبال ساخت بازی‌های جدید تغییر می‌دهند. عده‌ای از سازندگان همواره سعی می‌کنند با توجه به تغییرات بازار و برنامه‌های کسب و کاری خود، بازی‌هایی تولید کنند که بیشترین سود ممکن را برایشان داشته باشد و از طرفی دیگر هم به بازخوردهای منتقدان و بازی‌کننده‌ها توجه زیادی نمی‌کنند. خوشبختانه در این دوره هنوز هم شرکت‌ها و استودیوهایی وجود دارند که بازی‌کننده‌ها و نظرات آن‌ها را در اولویت‌های خود قرار می‌دهند. به تازگی شرکت بازی‌سازی کپ‌کام نظرهای جالبی در این باره ارایه داده است.

به تازگی «استوارت ترنر» (مدیر عملیاتی شعبه اروپای کپ‌کام) در مصاحبه‌ای با سایت Games Industry درباره تغییر سیاست‌های کپ‌کام در این چند سال اخیر صحبت کرده است. با اینکه تصور اکثر مردم این است که شرکت‌های تهیه کننده‌ی بازی تنها به فروش بیشتر اهمیت می‌دهند، اما کپ‌کام سعی دارد این عقیده و شیوه تفکر را حداقل در قبال خودش تغییر دهد.

ترنر درباره‌ی این موضوع گفته است: «در برخی موارد، دریافت نمرات و نقد و بررسی‌های مثبت به اندازه‌ی بازی‌ای که میلیون‌ها میلیون نسخه به فروش می‌رساند برای کپ‌کام ارزش دارد. ما اثری که نمره ۹ دریافت می‌کند و کمتر می‌فروشد را به بازی‌ای که نمره ۶ دریافت می‌کند و بیشتر می‌فروشد ترجیح می‌دهیم. با اینکه باید سهامداران را راضی و خشنود کنیم، اما عملکرد تجاری به تنهایی برای ما اهمیتی ندارد.»

با توجه به این صحبت‌ها اگر یک بازی بتواند هم نمرات خوبی از سوی منتقدین بگیرد و هم خوب بفروشد، یک بازی دو سر برد برای کپکام به حساب می‌آید. ترنر در ادامه صحبت‌های خود اعلام کرد که فروش روز اول برای آن‌ها از اهمیت کمتری برخوردار است و این شرکت تمایل دارد تا به فروش بازی‌ها در طولانی مدت تمرکز کند.

بدون شک در نظر داشتن کیفیت بازی‌ها سبب به دست آوردن موفقیت‌های ادامه‌دار برای این شرکت می‌شود.

