سیزده سال است که تام پاور ریاست بخش مستند جشنواره تورنتو را برعهده دارد و بهترین مستندهای سال را برای پخش در این فستیوال انتخاب می‌کند. مستندهایی که برخی از آنها از قبل در بازارها به فروش رسیده‌اند. امسال بیش از هزار مستند برای حضور در جشنواره فیلم تورنتو تقاضا داده بودند که از میان آنها بهترین مستندهای ۲۰۱۸ برای نمایش در فستیوال انتخاب شده‌اند. مستندهایی که شانس حضور در جوایز اسکار را هم دارند.

فارنهایت ۹/۱۱ /Fahrenheit 11/9

کارگردان: مایکل مور

مایکل مور یک‌بار دیگر در سال ۲۰۱۶ هم با فیلم «محل حمله بعدی کجاست؟» جشنواره فیلم تورنتو را افتتاح کرده بود. فیلم جدید این کارگردان طرفدار حزب دموکرات درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکاست که منجر به ریاست جمهوری دونالد ترامپ شد. عنوان فیلم اشاره به روزی دارد که آسوشیتدپرس ترامپ را برنده انتخابات معرفی کرد و همچنین ارجاعی به فیلم دیگر مایکل مور «فارنهایت ۱۱/۹» هم دارد که درباره فاجعه یازده سپتامبر بود. به قول خود مور دمایی که در آن آزادی سوخت. اکران سراسری فیلم قرار است قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا باشد.

کویینسی/ Quincy

کارگردان: راشیدا جونز

مستند محصول شبکه نت‌فلیکس توسط دختر کویینسی جونز موزیسین مشهور ساخته شده است. راشیدا از نقطه نظرات خانوادگی‌شان درباره پدرش در مستند استفاده کرده است و خودش تمام مدت پشت صحنه است. او برای ساخت این مستند با آلن هیکس همکاری کرده که مستندساز بااستعدادی است و سال ۲۰۱۴ مستندی که درباره موسیقی جز ساخته بود در فهرست نامزدهای مستندهای کوتاه اسکار قرار گرفت. آثار کویینسی جونز بازتاب درخشانی از موسیقی آمریکایی-آفریقایی است.

صخره‌نورد/ Free Solo

کارگردان:‌جیمی چین، الیزابت چای واسارهلی

این مستند داستان زندگی الکس هونولد است. اولین کسی که موفق شد به تنهایی از صخره‌هایی به ارتفاع ۳۰۰۰ فوت بالا برود آن هم بدون طناب!نامش در تاریخ صخره‌نوردی ثبت شده است. جیمی چین مدیر فیلمبرداری درخشان موقع صعود او کنارش حضور داشت تا این لحظه تاریخی را به صورت مستند ثبت کند. مدیر بخش مستند تورنتو می‌گوید که این احتمالا پرتعلیق‌ترین فیلم جشنواره تورونتوست.

ملاقات با گورباچف/ Meeting Gorbachev

کارگردان: ورنر هرتسوگ

پرتره‌ای از یکی از مهم‌ترین رهبران شوروی سابق، میخاییل گورباچف که توسط هرتسوگ و آندره سینگر، تهیه‌کننده‌ای که پای ثابت آثارش است تولید شده. فیلمساز آلمانی هرتسوگ به ندرت در طول کارنامه پنجاه ساله‌اش با سیاستمداران مصاحبه کرده است. اما در مورد گورباچف بنظر می‌رسد که هرتسوگ او را تحسین می‌کند. نه فقط به دلیل اینکه دو آلمان را دوباره به هم پیوند داد. بیشتر به این خاطر که گورباچف مردی باهوش و متعهد به صلح بوده است. و به گفته هرتسوگ گذران وقت با او کار دلپذیری است.

حقیقت درباره روبات‌های قاتل/ The Truth About Killer Robots

کارگردان: ماکسیم پوزدوروکین

کارگردان درباره روبات‌هایی تحقیق کرده که انسان‌ها را به قتل می‌رسانند. اینجا منظور از روبات اتومبیل‌های خودران تسلا یا فولکس‌واگن است که تبدیل به تروریست شده‌اند! کارگردان دراین رابطه صحبت می‌کند که چطور روبات‌ها در سرتاسر جهان تبدیل به آدمکش شده‌اند و ما بیشتر از مهاجرت‌های غیرقانونی و کارگران ارزان‌قیمت باید نگران این موجودات جدید باشیم.

ماریا کالاس/ Maria By Callas

کارگردان: تام ولف

تام ولف، بازیگر فرانسوی از هواداران پروپاقرص ماریا کالاس، خواننده مشهور اپراست و تا امروز سه کتاب هم درباره او منتشر کرده است. «ماریا کالاس» از آن دسته فیلم‌هایی است که از ارادت فیلمساز به سوژه‌اش می‌آید. او گفت‌وگویی از ماریا کالاس با دیوید فراست پیدا کرده که همه تصور می‌کردند مفقود شده است. اما فیلمساز پیشخدمت او را پیدا کرده که یک کپی از آن مصاحبه داشته است.

فیل ملکه/ Elephant Queen

کارگردان: ویکتوریا استون و مارک دیبی

این مستند طبیعت‌شناسی برای گروه‌های مختلفی از مخاطبان جذاب خواهد بود. می‌شود آن را با «رژه پنگوئن‌ها» مقایسه کرد از نظر شیوه‌ای که داستان زندگی حیوانات را روایت می‌کنند و از نظر بصری هم شگفت‌انگیز هستند.

The post بهترین مستندهای ۲۰۱۸ در جشنواره تورنتو اکران می‌شوند appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala