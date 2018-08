اگر بخواهیم از بهترین بازی‌های سال جاری یادی کنیم، بدون شک God of War را در بالای لیست قرار می‌دهیم؛ اثری که توانست با استقبال جهانی افراد مواجه شود و در زمینه فروش و میانگین امتیازات رکوردهای جدید از خود به جای بگذارد. اگر به دنبال فرصتی هستید که دوباره وارد دنیای اساطیر نورس شوید و تجربه جدیدی از بازی داشته باشید، حالت نیوگیم پلاس (New Game Plus) این امکان را برای شما فراهم می‌سازد. این حالت که برای اولین بار حول کنفرانس سونی در E3 2018 از آن صحبت شد، در تاریخ ۲۹ مرداد (به مناسبت چهارمین ماه عرضه بازی) به بازی اضافه خواهد شد قرار می‌گیرد.

حالت نیوگیم پلاس در روز ۲۹ مرداد به God of War اضافه خواهد شد.

حالت نیوگیم پلاس در قالب یک به‌روزرسانی رایگان در اختیار بازی‌کننده‌ها قرار خواهد گرفت و برای تجربه آن تنها نیاز است که بخش داستانی بازی را به اتمام رسانده باشید. همانند دیگر بازی‌هایی که از این ویژگی بهره می‌برند، در اینجا هم قادر هستید با استفاده از این حالت بخش داستانی را همراه با تمامی تجهیزات و توانایی‌های خود از ابتدا آغاز کنید. جدا از قابلیت شروع بازی با یک درجه‌سختی جدید، بازی‌کنان دیگر هیچ اجباری برای مشاهده میان‌پرده‌های سینمایی ندارند و قادر هستند تا آن‌ها را رد کنند.

خوشبختانه حالت نیوگیم‌ پلاس به همین‌جا محدود نشده و قرار است ویژگی‌ها و چالش‌های جدیدی را به بازی اضافه کند. گزینه‌های بیشتری برای ارتقا تجهیزات و زره‌ها برای بازی‌کنان در حالت نیوگیم پلاس نظر گرفته شده که با استفاده از آن‌ها می‌توان دشمنان بازی را که سخت‌تر هم می‌شوند، شکست داد. علاوه بر این، آیتم جدیدی با نام Skap Slag هم به بازی اضافه شده که با جمع کردن آن، امکان ساخت تجهیزات جدید و ارتقا آن‌ها را برای شما فراهم می‌سازد.

مدتی قبل اعلام شد که بازی God of War توانسته سریع‌ترین فروش را در تاریخ شرکت پلی‌استیشن داشته باشد و از این نظر موفق شد تا رکورد جدیدی از خود به جای بگذارد. در کنار این موضوع، شرکت سونی هم در خبری اعلام کرده بود که میزان فروش بازی‌ بالاتر از حد انتظارات این شرکت بوده است.

منبع: GameSpot

The post حالت نیوگیم پلاس این ماه به God of War اضافه می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala