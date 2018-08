شرکت بازی‌سازی بتسدا که در کنفرانس E3 2018 خود از قسمت جدید مجموعه بازی‌های Doom رونمایی کرده بود، اولین گیم‌پلی این بازی را در قالب مراسمی به نمایش گذاشته است. بتسدا به هنگام رونمایی از بازی Doom Eternal گفت که گیم‌پلی بازی را در رویداد کوایک-کان نشان خواهند داد و به قول خود عمل کرده است. بازی Doom Eternal از همه نظر سعی کرده است تا روند بازی قسمت گذشته را تکامل دهد.

Doom Eternal روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴، کامپیوتر و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

مراسم رونمایی از گیم‌پلی Doom Eternal با حضور «مارتی استرتون» (Marty Stratton) و ‌«هیوگو مارتین» (Hugo Martin) برگزار شده بود که مثل قسمت گذشته، کارگردانی بازی را برعهده دارند. مارتی استرتون و هیوگو مارتین صحبت از Doom Eternal را با نمایش سلاح‌های جدید بازی شروع کردند؛ سلاح‌هایی که کاملا جدید هستند و می‌توان تلاش تیم سازنده را در گسترش آن‌ها مشاهده کرد.

سلاح‌های Doom Eternal مجموعه‌ای از قابلیت‌های جدید را در اختیار بازی‌کننده قرار می‌دهند. برای مثال، شات‌گان معروف این مجموعه بازی‌ها در Doom Eternal یک چنگک دارد که می‌تواند به دشمنان متصل شود و شخصیت اصلی را به سمت آن‌ها پرتاب کند.

همانطور که گفته شده بود، قرار است روند بازی Doom Eternal به زمین هم کشیده شود؛ یعنی اتفاقات همیشه هم در مریخ و جهنم روی نمی‌دهند و هیولاها به زمین هم آمده‌اند. محیط‌های مختلف و زیادی برای Doom Eternal طراحی شده است؛ طوری که از نظر تنوع بازی یک سر و گردن از قسمت گذشته بالاتر قرار خواهد گرفت.

نکته‌ی جالب دیگری که در روند بازی Doom Eternal نشان داده می‌شود، امکان ورود بازی‌کننده‌های دیگر در نقش هیولاها به دنیای بازی است؛ یعنی می‌توان کنترل یک هیولا را به دست گرفت و به صورت اتفاقی، به دنیای یک بازی‌کننده‌ی دیگر که مشغول بازی کردن بخش تک نفره است، حمله کرد.

تاریخ عرضه‌ی بازی مشخص نیست، ولی می‌دانیم که Doom Eternal روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، پلی‌استیشن۴، کامپیوتر و نینتندو سوییچ عرضه خواهد شد.

در ادامه کنفرانس کامل رونمایی گیم‌پلی بازی Doom Eternal که نزدیک به نیم ساعت است، برای‌تان قرار داده‌ایم. پیشنهاد می‌کنیم حتما ویدیو را کامل ببینید.

