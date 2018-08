قرار بود یکی از غافلگیری‌های شرکت بازی‌سازی بتسدا برای نمایشگاه E3 2018 رونمایی از قسمت دوم بازی Rage باشد، ولی این غافلگیری به لطف درز اطلاعات، از بین رفت؛ طوری که قبل از شروع کنفرانس بتسدا از وجود بازی Rage 2 خبر داشتیم و حتی یکی دو تیزر و تریلر هم از این بازی دیده بودیم. با این حال، بتسدا در کنفرانس خود بود که رسما و برای اولین بار گیم‌پلی درست و درمان Rage 2 را نشان داد. دیروز و به مناسبت نمایشگاه کوایک-کان امسال توانستیم تریلر جدیدی از بازی Rage 2 ببینیم که روند بازی آن را نشان می‌دهد.

Rage 2 قرار است در بهار سال آینده روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، کامپیوتر و پلی‌استیشن۴ عرضه شود.

می‌توانیم در تریلر جدید Rage 2 به خوبی شباهت بازی را با ساخته‌های دیگر استودیوی Avalanche ببینیم؛ استودیویی که پیش از این روی بازی‌هایی مثل Just Cause یا Mad Max کار کرده است. با این حال، بتسدا مطمئن شده است که Rage 2 پیش از هر چیز، سیستم‌های تیراندازی شگفت‌انگیزی داشته باشد و می‌توانیم در تریلر جدید، این موضوع را بیش از هر چیز ببینیم.

استودیوی بازی‌سازی Avalanche برای طراحی مکانیک‌های تیراندازی بازی Rage 2 از بهترین سازندگان سبک اکشن اول شخص کمک گرفته است. استودیوی اید سافتیور به ساخت مکانیک‌هیای تیراندازی بازی کمک کرده است و می‌توانیم ببینیم که Rage 2 بی‌شباهت به Doom جدید نیست.

با این حال، چیزی که Rage 2 را از Doom جدا می‌کند، نقشه‌ی بزرگ آن و خودروها هستند. بازی محیط باز است و خودروها هم در نقشه‌ی بزرگ آن، فقط وسیله‌ی نقلیه نیستند. مثل قسمت اول، مبارزات با استفاده از خودروها هم بخشی از بازی Rage 2 خواهد بود. به لطف روند بازی بسیار خوب مد مکس در مبارزات خودرویی، می‌توانیم از همین حالا مطمئن باشیم که سازندگان Rage 2 سیستم‌های خوبی برای این بازی طراحی کرده‌اند.

می‌توانید در ادامه تریلر جدید Rage 2 را ببینید. این بازی قرار است در بهار سال آینده روی سه پلتفرم ایکس‌باکس وان، کامپیوتر و پلی‌استیشن۴ عرضه شود.

