جشنواره فیلم سارایوو روز جمعه با نمایش درام لهستانی «جنگ سرد» شروع به کار کرد. بازگشتی برای کارگردان لهستانی مشهور این سال‌ها، پاول پاولیکوفسکی که با فیلم «ایدا» محصول ۲۰۱۳ توانست جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی‌زبان را کسب کند و تحسین منتقدان را برانگیزد.

پاولیکوفسکی امسال با فیلم «جنگ سرد» برنده جایزه بهترین کارگردانی از جشنواره فیلم کن شد. فیلم او یک داستان عاشقانه پرشور را میان دو نفر با دو پیش‌زمینه کاملا متفاوت و خلق و خوهای متناقض روایت می‌کند که دست سرنوشت آنها را کنار یکدیگر قرار داده است. در پس‌زمینه این قصه عاشقانه، لهستان را در دهه ۱۹۵۰ می‌بینیم. اوج زمان جنگ سرد در لهستان، پاریس، یوگسلاوی و برلین که در این داستان عاشقانه تاثیر می‌گذارد. پاولیکوفسکی درباره اینکه فیلمش به عنوان اثر افتتاحیه جشنواره سارایوو انتخاب شده گفت: «از این بابت بسیار خوشحال و مفتخرم. من برای مدت طولانی عاشق سارایوو بودم و این شهر مرا مسحور می‌کند. زمانی عاشق این شهر شدم که سال ۱۹۸۱ فیلم «تو دالی بل را به یاد می‌آوری؟» اثر امیر کاستاریکا را دیدم.»

در مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم سارایوو علاوه بر نمایش فیلم «جنگ سرد»، میرساد پوریواتا رییس‌ جشنواره نشان افتخاری جشنواره سارایوو را به نوری بیلگه جیلان، فیلمساز ترک اهدا کرد. این نشان به پاس کارهای بزرگ بیلگه جیلان در خدمت هنر سینما به او داده شد.

امسال جشنواره سارایوو با نمایش ۲۶۶ فیلم از ۵۶ جشنواره جهان در ۱۸ بخش، رکورد خودش را به عدد تازه‌ای رسانده است. این بخش‌ها شامل فیلم‌های بلند سینمایی و مستندهای بلند و بخشی مخصوص فیلم‌های اروپای شرقی می‌شود.

نکته مهم بیست‌وچهارمین جشنواره سارایوو برای ما حضور اصغر فرهادی به عنوان رییس هیات هیات داوران بخش اصلی است. فرهادی در مراسم افتتاحیه جشنواره هم حضور داشت.

جشنواره سارایوو برای منطقه اروپای شرقی چه از لحاظ هنری و چه اقتصادی اهمیت زیادی دارد. سال گذشته برگزاری این جشنواره بیش از ۳۰ میلیون دلار به اقتصاد سارایوو کمک کرده بود.

حضور ایرانی‌ها در جشنواره سارایووی امسال در بخش‌های مختلف پررنگ است. فیلم «همه می‌دانند» ساخته اصغر فرهادی، «مرز» ساخته علی عباسی محصول دانمارک و سوئد، «ولتاژ» فیلم کوتاه ١۶ دقیقه‌ای سمیرا قهرمانی از اتریش، «در تپه‌ها» ساخته ٢١ دقیقه‌ای حمید احمدی از انگلستان، فیلم «مجنونی» در ٧٨ دقیقه و «مرد مورد اعتماد» در ٢٨ دقیقه ساخته کورس علاقه‌بند محصول آمریکا و بوسنی و هرزگوین در جشنواره سارایوو به نمایش درخواهند آمد.

«تنهای تنها» به کارگردانی «بوبو یلچیچ» از کرواسی، «عشق ۱. سگ» به کارگردانی «فلورین سربان» و «شاهزاده یکی و نصفه» ساخته «آنا لانگو» هر دو از کشور رومانی، «دزدان کبوتر» به کارگردانی «عثمان دوگان» محصول سینمای ترکیه، «مالی» ساخته «آنتونیو نوئیچ» از کرواسی، «آگا» از «میلکو لازاروف» از کشور بلغارستان، «افق» به کارگردانی «تیناتین کاجریشویلی» محصول مشترک گرجستان و سوئد، «لیموناد» به کارگردانی «یوانا یوریکارو» محصول مشترک کانادا، آلمان و سوئد، «یک روز» ساخته «سوفیا زیلاژی» از کشور مجارستان و فیلم «محموله» به کارگردانی «اوگنیان گلانویچ» محصول مشترک فرانسه، کرواسی، ایران و قطر، ده فیلمی هستند که در بخش رقابتی بلند بیست‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم «سارایوو» برای کسب جایزه اول این رویداد سینمایی به نام قلب سارایوو با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

