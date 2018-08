تصمیمات ما هستند که سرنوشت ما را تعیین می کنند.

این جمله‌ای است که آنتونی رابینز، نویسنده کتاب‌های موفقیت، سخنران و بازیگر آمریکایی گفته است. جمله‌ای که بر ارزش و تأثیر فرآیند تصمیم‌گیری در زندگی تأکید می‌کند و یادمان می‌اندازد که کیفیت زندگی ما تا چه حد به تصمیم‌هایی که می‌گیریم وابسته است.

خیلی از ما وقتی می‌خواهیم کتابی در حوزه روانشناسی، موفقیت یا خودیاری بخوانیم، مستقیم سراغ کتاب‌هایی می‌رویم که قرار است ما را به هدفمان برسانند. مثلا کتاب‌هایی برای ثروتمند شدن، موفقیت در کار یا تحصیل می‌خوانیم. اما نمی‌دانیم موفقیت در رسیدن به تمام این خواسته‌ها در گرو گرفتن تصمیم‌های درست و منطقی است. به هر حال ما در روز صدها تصمیم می‌گیریم که حتی کوچکترین آنها هم در زندگی‌مان تأثیرگذار هستند.

پس از آنجا که کم و کیف تصمیم‌گیری‌های ما در زندگی تأثیر مستقیم بر شکست و کامیابی‌مان دارد، در این مطلب ۳ کتابی را با هم مرور می‌کنیم که قدرت و روش تصمیم‌ گیری درست را به ما آموزش می‌دهد.

تصمیم‌گیری

شما نمی‌توانید بدون گذراندن کلاس‌های زبان، ریاضی، علوم، تعلیمات اجتماعی و تاریخ از مقطع دبیرستان فارغ‌التحصیل شوید. اما آیا دوره‌ای یا درسی درباره تصمیم‌گیری گذرانده‌اید؟ بیشتر ما نه تنها دوره‌ای در این خصوص نگذرانده‌ایم، که کتابی هم در درباره آن نخوانده‌ایم. به همین خاطر استیفن رابینز تصمیم گرفته کتابی بنویسد که همچون یک کلاس درس، اصول تصمیم‌گیری درست را به افراد خود یاد دهد.

نویسنده کتاب «تصمیم‌گیری» به شما نشان می‌دهد میزان درآمد، وضعیت سلامتی، کیفیت روابط و حتی رضایت شما از زندگی، با تصمیم‌هایی که در زندگی می‌گیرید رابطه مستقیم دارد. رابینز نشان می‌دهد برای اتخاذ تصمیم‌های خوب به چیزی بیش از دانستن حقایق نیاز است. شما نیز باید خود را بشناسید. چون توجه نکردن به جنبه‌های انسانیِ فرآیند تصمیم‌گیری باعث شکست می‌شود. اما با مطالعه و یادگیری می‌توان بر این مسائل غلبه کرد. پس همین حالا با یک تصمیم‌گیری خوب، خواندن این کتاب را شروع کنید.

بازیچه دست دیگران نشوید

این کتاب قدرت شناخت شما را از خودتان و دیگران ارتقا می‌بخشد و کمکتان می‌کند متوجه شوید چرا در اوج موفقیت، ناگهان دچار شکستی غیرمنتظره می‌شوید. چرا دیگران می‌توانند شما را علی‌رغم میلتان وادار به کاری کنند؟ چگونه برخی می‌توانند سررشته زندگی‌تان را به دست بگیرند و شما را هر جا که می‌خواهند بکشند؟

شما از خلال سطرهای این کتاب می‌توانید به پاسخ و راه‌حل بسیاری از نگرانی‌ها و مشکلات زندگی‌تان برسید و راه رهایی از تصمیم‌های اشتباه را پیدا کنید.

کتاب تصمیم: ۵۰ الگو برای تفکر راهبردی

نویسندگان این کتاب در مقدمه « کتاب تصمیم: ۵۰ الگو برای تفکر راهبردی» به طرح این سؤال می‌پردازند که آیا ما به الگوهای تصمیم‌گیری نیاز داریم یا نه؟ از نظر آنها همه ما هنگام روبرو شدن با آشفتگی و مشکلات سعی می‌کنیم به ذهنمان نظم دهیم تا بتوانیم بر شرایط غلبه کنیم. به همین خاطر به الگوهایی نیاز داریم که به ما کمک کنند موانع را رد کنیم و تنها بر چیزی که واقعا مهم است تمرکز کنیم. کتاب پیش‌رو برای معرفی این الگوها به شماست. اما نه به شیوه‌ای توصیفی که هیچ کاربردی نداشته باشد و سریع از ذهنتان پاک شود، بلکه به شیوه‌ای کارگاهی. یعنی کتاب طرح سؤال می‌کند، شما را در موقعیت‌های گوناگون می‌گذارد و به شیوه‌ای خلاقانه و با کمک خودتان، مهمترین الگوهای تصمیم‌گیری را به شما یاد می‌دهد. به گونه‌ای که پاسخ را خود شما تعیین می‌کنید نه کتاب.

