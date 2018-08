سامسونگ در دو ویدیوی جدید، اپل را هدف قرار داد

چند وقتی است که سامسونگ یک کمپین تبلیغاتی علیه اپل شروع کرده و در آن برتری‌های گوشی‌های خودش را بر گوشی‌های اپل گوشزد می‌کند. معمولا تم این تبلیغات به این شکل بوده که یک مشتری سراغ یکی از فروشندگان اپل استور رفته و آن‌ها را به چالش می‌کشد و در طرف مقابل، فروشنده اپل استور نیز کور کورانه محصولات اپل را برترین محصولات ممکن می‌داند!

البته این اولین بار نیست که سامسونگ تبلیغاتی را علیه اپل ساخته و منتشر می‌کند و در گذشته نیز چنین سابقه‌ای وجود داشته است. تبلیغات قبلی در سری Ingenius معمولا به نقاط قوت گلکسی اس۹ اشاره داشت و شاید بتوان گفت شروع این سری از ویدیوهای تبلیغاتی، به فروش کم‌تر از انتظار گلکسی اس۹ بی ربط نباشد. حال با معرفی گلکسی نوت ۹، دو تبلیغ جدید از این سری از تبلیغات سامسونگ منتشر شده است که در آن گلکسی نوت ۹ تبلیغ می‌شود.

در ویدیوی اول مشتری اپل استور از مسئول مربوطه به قلم S Pen اشاره کرده و سپس مسئول اپل استور، به اپل پنسل اشاره می‌کند. سپس ادامه می‌دهد که البته اپل پنسل فقط برای آیپد در دسترس بوده و وقتی مشتری می‌گوید پس برای آیفون چه قلمی وجود دارد، مسئول اپل استور پاسخ می‌دهد که برای کار با آیفون فقط باید از انگشتان دست استفاده کرد. البته لحن این ویدیوها بیشتر حالتی طنز مانند دارند و با ظرافت خاصی، ویژگی گوشی‌های سامسونگ را تبلیغ می‌کنند.

در ویدیوی دوم، مشتری به قدرت سخت افزاری نوت ۹ اشاره می‌کند اما کارمند اپل استور از فناوری تشخیص چهره در آیفون ۱۰ صحبت می‌کند. سپس مشتری می‌گوید گلکسی نوت ۹ نیز این ویژگی را دارد و کارمند اپل استور که شوکه شده، از امکان جدید iOS 12 که امکان تماس تصویری Facetime به صورت همزمان با ۳۲ نفر تعریف می‌کند. باز هم مشتری قانع نشده و این بحث ادامه پیدا می‌کند.

