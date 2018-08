محسن چاوشی در آستانه عملی کردن تهدیدش است

شنبه شب بیستم مردادماه ضرب‌الاجلی بود که محسن چاوشی برای وزارت ارشاد تعیین کرده بود تا مجوز آلبوم «ابراهیم» را صادر کنند که نه ماه است در صف انتظار قرار دارد. چاوشی تاکید کرده بود که اگر این اتفاق نیفتد آلبوم را به صورت مجازی و بدون مجور منتشر می‌کند. بنظر می‌رسد که چاوشی واقعا درصدد است تصمیم‌اش را عملی کند. او شب بیستم و بعد از اینکه خبری از مجوز «ابراهیم» نشد یک کلیپ یک دقیقه‌ای از «ابراهیم» را در صفحه اینستاگرامش و فضای مجازی منتشر کرد که می‌توان آن را رایگان دانلود کرد.

البته متنی که چاوشی در اینستاگرامش نوشته خیلی موضعش را روشن نمی‌کند. چاورشی زیر پست ابراهیم که بازخوردهای زیادی هم از مخاطبان دریافت کرده نوشته است: «این دوستانی که با همدیگر جنگ می‌کنند و قطع مواصلت می‌کنند، می‌باید یکی حکم خاک گیرد و یکی به مثابه آب باشد و از غایت تواضع خوی آب گیرد. چون با هم آمیزش و اختلاط کنند و اتحاد ورزند، حق تعالی به برکت آن اتحاد و اجتماع، صدهزار ریاحین صلح و شادی و گلستان وفا و صفا پدید آورد.»

گروه طرفداران پرتعداد محسن چاوشی زیر این پست با هشتگ اتحاد به حمایت از انتشار آلبوم او در فضای مجازی پرداختند. پست چاوشی در عرض دوازده ساعت توسط نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر دیده شده و حدود ۱۳ هزارنفر هم برایش کامنت گذاشته‌اند. سبک خواندن چاوشی در قطعه منتشر شده آلبوم جدیدش تفاوت چندانی با کارهای قدیمی‌اش ندارد و البته از روی یک دقیقه قضاوت کردن کار دشواری است.

از آن طرف ظهر روز شنبه بیستم مرداد علی ترابی (مدیر کل موسیقی وزارت ارشاد) درباره آلبوم «ابراهمیم» اظهار نظر کرد و گفت: «متاسفانه ترانه‌های آلبوم ابراهیم به لحاظ محتوایی مواردی دارند که به هیچ عنوان در چارچوب مقررات جاری دفتر موسیقی قابل تصویب نیستند. و شک نکنید که تصویب چنین آثاری تنها هیزم به آتش کسانی ریختن است که از هیچ کاری برای بدنام کردن موسیقی و موزیسین‌ها و ممانعت از فعالیت آنها رویگردان نیستند و برمبنای تجربه بیش از یک دهه مسئولیت خود در این عرصه، با اطمینان می‌گویم که موجب ورود و برخورد نهادهای دیگر در موضوع می‌شود.»

البته پیش‌تر ارشاد گفته بود که ترانه‌های چاوشی با چند اصلاحیه قابل پذیرش هستند اما چاوشی حاضر به اصلاح آنها نیست. هنوز مشخص نیست که دلیل اصلی رد کردن ترانه‌های چاوشی به دلایل فنی است یا محتوای آنها. از چند بیت ترانه «ابراهیم» هم نتیجه خاصی نمی‌شود گرفت چون ترانه‌های تندتری هم در این سال‌ها مجوز گرفته‌اند. یا حتی می‌شود به یکی از ترانه‌های علیرضا عصار با نام «خیابان‌خواب‌ها» در یکی از آلبوم‌هایش در اواخر دهه ۸۰ اشاره کرد. بخشی از ترانه «ابراهیم» به این شرح است:

تو را که بست به گاری

که روزمزد عذابی

لگد زدند به شیری

که صبر غرش اوست

شکست یوزپلنگی

که رام و آینه خو بود

و از فراز دهانی

سقوط کرد عقابی

دلیر ماندی و نان را

به خون زدی که نمیری

بیشتر بخوانید: محسن چاوشی با آلبوم ابراهیم دوباره زیرزمینی می‌شود؟

و صدای مرموز موسیقی پاپ ایران؛ مروری بر آثار محسن چاوشی

The post محسن چاوشی در آستانه عملی کردن تهدیدش است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala