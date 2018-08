آکادمی اسکار بعد از سال‌ها تصمیم گرفت یک جایزه به جوایز متعددش اضافه کند: جایزه اسکار بهترین فیلم عامه‌پسند. نامزد اسکار فیلم عامه پسند از میان فیلم‌های پرفروش انتخاب می‌شود. این تصمیم اسکار تقریبا در تمام جهان بازخوردهای منفی داشت. بسیاری درباره‌اش نوشتند و آن را تلاشی سردستی برای بالا بردن میزان مخاطبان اسکار دانستند. اما حداقل یکی از چهره‌های هالیوودی با این ایده موافق است.

مارک والبرگ به عنوان یکی از حامیان ایده آکادمی اسکار می‌گوید: «شاید اگر این طبقه‌بندی را از قبل داشتند خیلی از ما تا الان جایزه‌های زیادی برده بودیم. ما خیلی فیلم‌های خوبی داریم که در گیشه آثار موفقی هستند که خیلی‌ها گمان می‌کنند همین پرفروش بودن‌شان حکم به رسوایی و بدنامی‌شان می‌دهد.» والبرگ در سال‌های اخیر در فیلم‌های پرفروشی بازی کرده که البته همه‌شان امتیاز کمی از منتقدان دریافت کرده‌اند. فیلم‌هایی مثل «تد»، «خانه پدر»، «ترنسفورمرز: آخرین شوالیه» که شاید می‌توانستند حداقل جزو نامزدهای اسکار فیلم‌های عامه‌پسند قرار بگیرند. والبرگ اضافه می‌کند: «ما فیلم‌هایی می‌سازیم که هدف‌مان از ساختن آنها لذت بردن مردم است. اگر صاحب جایزه هم بشویم که چه بهتر وگرنه ما فیلم‌هایی می‌سازیم که مخاطبان از دیدن‌شان لذت ببرند.»

والبرگ تا الان دو بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است. یک‌بار نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل برای فیلم «مرحوم» (the departed) اسکورسیزی شد. «مرحوم» جایزه بهترین فیلم را از اسکار گرفت.

والبرگ این حرف‌ها را در نشست فیلم «مایل ۲۲» زد. اکشنی به کارگردانی پیتر برگ که احتمالا پرفروش هم شود. راندا روزی که در این فیلم کنار والبرگ بازی می‌کند هم از حرکت جدید آکادمی استقبال کرد. او می‌گوید: «بالاخره من هم در رقابت اسکار می‌توانم حضور داشته باشم. پس به من رای بدهید.»

از سال ۲۰۰۱ که اسکار بهترین انیمیشن سال به لیست جوایز آکادمی اضافه شد و در طول ۱۷ سال گذشته هیچ تندیس جدیدی به جشن سالانه آکادمی اضافه نشده و حالا آکادمی اعلام کرده یک فیلم می‌تواند هم در بخش بهترین فیلم عامه‌پسند و هم در بخش بهترین فیلم نامزد دریافت جایزه اسکار شود.

