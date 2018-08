سامسونگ در مراسمی که سه شب پیش برگزار کرد و در آن گلکسی نوت ۹ نیز معرفی شد، یک بلندگوی هوشمند به اسم گلکسی هوم در راستای رقابت با هوم پاد اپل و گوگل هوم مکس معرفی کرد. حتی معرفی این محصول نیز بی شباهت به اپل نبود. ما تنها ظاهر این بلندگوی هوشمند را دیدیم و اطلاعات زیادی از آن تا زمان عرضه در دسترس نیست.

در حال حاضر چند نکته کلی درباره این بلندگو می‌دانیم؛ مثلا اینکه از ۶ بلندگو و یک ساب‌ووفر تشکیل شده، ۸ میکروفون دارد، ظاهر آن را دیده‌ایم (که شبیه به یک خانه فضایی طراحی شده) و اینکه دستیار صوتی بیکسبی در آن تعبیه شده و از سرویس استریم موسیقی اسپاتیفای پشتیبانی می‌کند. و این چیزهایی که گفتیم تمام اطلاعاتی است که از این بلندگو داریم.

اینکه گلکسی هوم در مقابل رقبا چه عملکردی خواهد داشت، سوالاتی را ایجاد می‌کند که ما هنوز جواب دقیق و تایید شده‌ای برای آن نداریم.

گلکسی هوم چقدر هوشمند است؟

این سوال درواقع خودش به دو سوال دیگر تقسیم می‌شود؛ اول اینکه آیا بیکسبی اصلا دستیار خوبی به حساب می‌آید؟

ما می‌دانیم که این بلندگو با دستیار صوتی اختصاصی سامسونگ عرضه می‌شود اما ما همینطور هم می‌دانیم که در یک سالی که از عرضه این دستیار صوتی هوشمند گذشته، بیکسبی انتظارها را برآورده نکرده است. صدای بیکسبی مثل گوگل اسیستنت طبیعی به نظر نمی‌رسد، همیشه سریع جواب نمی‌دهد و حتی قابلیت‌های آن به طور کامل قابل قیاس با دستیاری مثل آمازون الکسا یا گوگل اسیستنت نیست. سوال بعدی این است که «آیا ما فقط گزینه بیکسبی را در این بلندگو خواهیم داشت؟»

سامسونگ اعلام کرده بیکسبی روی گلکسی هوم شباهت زیادی به بیکسی روی گوشی‌های این شرکت خواهد داشت.

آیا بیکسبی به اندازه کافی هوشمند است تا بتواند تقریبا به تمام سوالاتی که کاربران عادت دارند از بلندگوهای هوشمند بپرسند، پاسخ دهد؟ سامسونگ گفته بیکسبی روی گلکسی هوم شباهت زیادی به نسخه موجود روی گوشی‌های این شرکت داشته و توانایی‌های صوتی این دستیار را دارد. همچنین در ادامه گفته که در حال بهبود این دستیار هوشمند صوتی بوده تا صدای طبیعی‌تری در ارتباط با کاربران داشته باشد. علاوه براین، چند ماهی تا عرضه گلکسی هوم (هنوز مشخص نیست این بلندگو کی عرضه می‌شود) باقی مانده و سامسونگ می‌تواند بیکسبی را بهبود ببخشد اما این لزوما به این معنا نیست که کاربران در این چند ماه به یک باره نظرشان درباره بیکسبی تغییر می‌کند.

سوال اینجاست که آیا ما فقط محدود به استفاده از بیکسبی هستیم یا شانسی برای استفاده از گوگل اسیستنت یا الکسا در این بلندگو وجود دارد؟ سامسونگ شاید به رقبای خود فرصتی برای خودنمایی ندهد اما می‌توان بلندگویی با پشتیبانی از چندین دستیار صوتی ساخت. همانطوری که برای مثال آخرین پرچمدار این شرکت یعنی گلکسی نوت ۹ هم از بیکسبی و هم از گوگل اسیستنت استفاده می‌کند. اگر سامسونگ این مسیر را پیش بگیرد و راهی برای دستیارهای صوتی دیگر در گلکسی هوم قرار دهد، می‌تواند بسیاری از انتقادات و ابهام‌هایی که درباره این بلندگو وجود دارد را رفع کند و این اصلا ایده بدی نیست.

به جز اسپاتیفای، چه گزینه دیگری برای پخش موسیقی وجود دارد؟

گلکسی هوم از AUX پشتیبانی نمی‌کند و پورت ۳.۵ میلی‌متری برای آن ندارد. در واقع تنها کابل متصل به این بلندگو، کابل برق خواهد بود. این یعنی اگر قصد پخش موسیقی با این بلندگو را دارید، یا باید از اسپاتیفای که در سیستم بلندگو تعبیه شده استفاده کنید و یا از روی گوشی، آهنگ‌های خودتان را روی گلکسی هوم با بلوتوث یا روش دیگری پخش کنید.

استفاده از اسپاتیفای به عنوان پخش کننده اصلی موسیقی روی گلکسی هوم، یک برتری نسبت به هوم پاد محسوب می‌شود که فقط محدود به استفاده از اپل موزیک شده است. اما اگر اسپاتیفای تنها گزینه موجود روی گلکسی هوم باشد، این برتری تقریبا از بین خواهد رفت. در دنیا سرویس‌های دیگر مثل Pandora و یا iHeartRadio محبوبیت زیادی دارند. سرویس‌های مشابه اسپاتیفای و اپل موزیک نیز وجود دارند که مختص به موسیقی باشند و کاربران از آن‌ها استفاده کنند و این یعنی محدود بودن به یک سرویس استریم موسیقی و پادکست، اصلا چیز خوبی نیست. در نهایت می‌توانید هرچیزی که می‌خواهید با بلوتوث روی این بلندگو پخش کنید اما خب اگر قرار نیست از بلندگوی خود بخواهیم برایمان موسیقی یا پادکست مورد نظرمان را پخش کند، اصلا برای چی بلندگوی هوشمند بخریم؟

به علاوه، اسپاتیفای همیشه شریک سامسونگ در پخش موسیقی نبوده است. برای مثال، سال گذشته گوگل از گوگل پلی موزیک به عنوان اپلیکیشن پخش موسیقی روی دستگاه‌های خود استفاده می‌کرد. تا به امروز که سامسونگ صحبتی از همکاری با سرویس‌هایی فراتر از اسپاتیفای به میان نیاورده. وقتی درباره پخش موسیقی روی بلندگوهای هوشمند صحبت می‌کنیم، استفاده از سرویس‌های متنوع اهمیت فراوانی دارد.

آیا از اپلیکیشن‌های جانبی پشتیبانی می‌کند؟

سرویس الکسا از آمازون و همینطور گوگل اسیستنت، از اپلیکیشن‌های جانبی پشتیبانی می‌کنند و می‌توان اپلیکیشن‌های مختلفی را به بلندگو وصل کرد. از اپلیکیشن‌های مربوط به کنترل چراغ‌های منزل گرفته تا اپلیکیشن‌های سفارش پیتزا و حتی اپلیکیشن کتاب‌های صوتی. سامسونگ اشاره نکرد که آیا چنین امکانی برای بلندگوی هوشمند خود در نظر گرفته یا خیر اما یک سرنخ به ما داده است.

سامسونگ اعلام کرد در کنفرانس مربوط به توسعه دهندگان که در ماه نوامبر برگزار می‌کند، اطلاعات بیشتری در رابطه با گلکسی هوم ارائه خواهد کرد. اگر قرار باشد از اپلیکیشن‌های جانبی در این بلندگو پشتیبانی نشود، کمی عجیب خواهد بود که در کنفرانس مربوط به توسعه دهندگان، از این محصول صحبت شود. بنابراین می‌توانیم امیدوار باشیم که اپلیکیشن‌های مختلف راه خود را به گلکسی هوم پیدا خواهند کرد.

اما حالا سوال اصلی اینجاست که آیا توسعه دهندگان حاضر هستند یک بار دیگر اپلیکیشن‌های خود را برای یک بلندگوی جدید با سیستم جدید هماهنگ کنند؟ پاسخ این سوال سخت تا حد زیادی به میزان فروش گلکسی هوم بستگی دارد و در طرف دیگر فروش گلکسی هوم هم تا حد زیادی به پشتیبانی توسعه دهندگان از آن بستگی دارد!

پایه‌های گلکسی هوم جدا می‌شوند؟

بخشی از ظاهر عجیب و غریب این بلندگو، به سه پایه‌ای که در زیر آن قرار گرفه بر می‌گردد. برخی بلندگو‌ها مثل گوگل هوم مکس را می‌توان در حالت‌های مختلف روی میز قرار داد؛ سوال اینجاست آیا می‌توان پایه‌های گلکسی هوم را جدا کرد؟ با دیدن عکس بالا باید بگوییم احتمالا با توجه به انحنای پایین گلکسی هوم، امکان جدا کردن پایه‌ها وجود ندارد و تنها حالتی که می‌توان از این بلندگو استفاده کرد، روی پایه‌های آن است.

گلکسی هوم چه زمانی عرضه می‌شود و چه قیمتی خواهد داشت؟

این شاید اولین سوالی باشد که به ذهن هرکس می‌رسد. ما هنوز نه تنها نمی‌دانیم که این بلندگو چه زمانی عرضه خواهدشد، بلکه حتی نمی‌دانیم با چه قیمتی می‌توان آن را خریداری کرد. به طور کل اینطور به نظر می‌رسید که سامسونگ قصد دارد آخر سال جاری میلادی این بلندگو را عرضه کند. مخصوصا اینکه اگر سامسونگ تعطیلات سال نو را برای فروش این محصول از دست بدهد، این شانس به گوگل و اپل و آمازون می‌رسد تا بلندگوهای خود را در خانه‌های بیشتری ببینند.

به گفته سامسونگ هنوز اطلاعات بیشتری از این بلندگو باقی مانده که در مراسم توسعه دهندگان اعلام خواهد شد.

و مهم‌تر از همه اینکه به گفته سامسونگ هنوز اطلاعات بیشتری از این بلندگو باقی مانده که در مراسم توسعه دهندگان خود در ماه نوامبر آن‌ها را منتشر خواهد کرد. منطقا سامسونگ باید در این مراسم زمان عرضه و قیمت این محصول را اعلام کند. بنابراین می‌توانیم نهایتا پایان ماه دسامبر را آخرین فرصت برای عرضه این محصول بدانیم که در این زمان، سامسونگ هدف گذاری خوبی برای تعطیلات سال جدید هم خواهد کرد.

با توجه به طراحی و مشخصات اعلام شده، به وضوح مشخص است که سامسونگ این بلندگو را برای رقابت با هوم پاد اپل که قیمت ۳۴۹ دلار دارد ساخته است. پس عجیب نیست اگر قیمت گلکسی هوم نیز بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار اعلام شود. شما درباره این بلندگو هوشمند چه فکر می‌کنید؟ آیا سامسونگ می‌تواند با این بلندگو به جنگ اپل و گوگل و آمازون برود؟

منبع: TheVerge

