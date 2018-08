The post جزیره شاتر؛ داستانی ماجراجویانه و هراس‌انگیز appeared first on دیجی‌کالا مگ.

اینکه بر اساس داستان یک کتاب، فیلم یا سریالی ساخته شود معمولا به این معنی است که کتاب حداقل یک داستان خواندنی و گیرا دارد که باعث شده دیگران را تشویق به ساختن یک فیلم با هزینه‌هایی بسیار بیشتر از چاپ و پخش یک کتاب بکند. «جزیره شاتر» یکی از همین کتاب‌هاست که اسم فیلم آن حتما به گوش‌تان خورده‌ است. فیلمی به کارگردانی مارتین اسکورسیزی که لئوناردو دی کاپریو نقش اول آن را بازی می‌کند، جزو ۲۵۰ فیلم برتر IMDb است و درست مثل کتاب «جزیره شاتر» فضایی هیجان‌انگیز، معمایی، دلهره‌آور و گاهی ترسناک دارد.

کتاب «جزیره شاتر» نوشته دنیس لیهان، نویسنده آمریکایی است که کتاب اولش جایزه بهترین رمانِ اول سال آمریکا را گرفت و با یک شروع عالی وارد دنیای نویسندگی شد. کتاب «جزیره شاتر» یکی از پرطرفدارترین آثار اوست که به فارسی ترجمه شده است. اغلب آثار لیهان فضایی معمایی دارند و پیچیدگی‌ها و چالش‌هایی که او در آثارش ایجاد می‌کند چه موقع خواندن کتاب و چه وقتی روی پرده نقره‌ای دیده می‌شود، مخاطب را به وجد می‌آورد.

کتاب «جزیره شاتر» ماجرای چهار روز از زندگی یک مارشال فدرال آمریکا در سال ۱۹۵۴ است. او برای حل یک معمای بزرگ به جزیره‌ی شاتر پا می‌گذارد اما ماجرا کم‌کم حتی از حل یک معمای بزرگ هم پیچیده‌تر و هیجان‌انگیزتر و البته تاریک‌تر می‌شود. «جزیره شاتر» اگرچه ممکن است در نگاه اول یک اثر صرفا سرگرم‌کننده به نظر برسد اما از آن‌جایی که استادی غیرقابل انکاری در نوشتن آن به کار رفته، عالم دیگری دارد که وارد شدن به آن اصلا کار ساده‌ای نیست. عالمی تاریک و هراس‌انگیز که به جنبه‌های پنهان و تاریک روح و روان بشر می‌پردازد و وارد شدن به آن قبل از هر چیز نیازمند شجاعت است.

اگر فیلم را ندیده‌اید پیشنهاد ما این است که اول کتاب را بخوانید! چون تجربه کشف و تعلیق و هیجانی که با خواندن این کتاب می‌توانید داشته باشید، منحصر به فرد است.

اگر هم فیلم «جزیره شاتر» را دیده‌اید و دوستش داشته‌اید، خواندن کتاب و ورود دوباره به جزیره شاتر به شما در کشف لایه‌های پنهان فیلم و فهم آنچه که مد نظر نویسنده و کارگردان بوده است بسیار کمک می‌کند. نگران این که داستان برایتان لو رفته باشد هم نباشید؛ علاوه بر پیچیدگی‌هایی که در فیلم دیده نمی‌شود، پایان داستان در کتاب بسیار حیرت‌انگیز‌تر و البته بی‌رحمانه‌تر از آن‌ چیزی است که در فیلم دیده‌اید.

کتاب «جزیره شاتر» را نشر چشمه در ۴۳۵ صفحه با ترجمه کوروش سلیم‌زاده منتشر کرده است.

