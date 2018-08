نخستین رندر تبلیغاتی هواوی میت ۲۰ لایت منتشر شد

هواوی جدیدا نشان داده که علاقه‌ی زیادی به بهره‌گیری از بریدگی نمایشگر دارد و از بین این گوشی‌ها می‌توانیم به گوشی نوا ۳i و سری گوشی P20 اشاره کنیم. ظاهرا، هواوی تصمیم گرفته در مورد سری گوشی‌های میت ۲۰ هم از بریدگی نمایشگر استفاده کند زیرا طبق نخستین رندر تبلیغاتی میت ۲۰ لایت ، این گوشی دارای یک بریدگی نمایشگر است.

گفته می‌شود مدل پایه میت ۲۰ لایت ۴۰۰ دلار قیمت خواهد داشت.

هرچند این گجت کمترین قیمت را بین سری گوشی‌های میت ۲۰ خواهد داشت، اما از نوا ۳i ۳۰۰ دلاری گران‌تر خواهد بود. گفته می‌شود مدل پایه میت ۲۰ لایت ۴۰۰ دلار قیمت خواهد داشت و البته سخت‌افزارهای آن هم بهتر از نوا ۳i است. میت ۲۰ لایت از صفحه‌نمایش ال‌سی‌دی ۶.۳ اینچی با حداقل رزولوشن ۲۳۴۰ در ۱۰۸۰ بهره می‌برد. از لحاظ سخت‌افزاری هم می‌توانیم به بهره‌گیری از تراشه Kirin 710، ۶ گیگابایت حافظه رم و ۶۴ گیگابایت حافظه دخلی اشاره کنیم.

این گوشی از ۴ دوربین بهره می‌برد که دو تا از آن‌ها در جلو و دو دوربین هم در پنل پشتی آن تعبیه شده است. دوربین‌های اصلی از سنسور ۲۰ و ۲ مگاپیکسلی تشکیل شده و دوربین سلفی هم شامل یک سنسور ۲۴ مگاپیکسلی و یک سنسور ۲ مگاپیکسلی است. سیستم‌عامل این گوشی اندروید ۸.۰ اوریو است و انرژی آن را یک باتری ۳۶۵۰ میلی‌آمپر ساعتی تامین می‌کند.

در جلو و پشت این میان‌رده باکیفیت یک شیشه محافظ تعبیه شده و این گوشی از حاشیه فلزی بهره می‌برد. این گوشی در رنگ‌های مشکی و طلایی در اواخر ماه اوت (اوایل شهریور) عرضه می‌شود.

