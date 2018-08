برخی از کاربران پیکسل ایکس‌ال می‌گویند که بعد از دریافت اندروید پای، دیگر گوشی آن‌ها از شارژ سریع پشتیبانی نمی‌کند. در حقیقت، برخی از کاربران این گوشی چنین مشکلی را برای نسخه‌های بتا اندروید پای هم گزارش داده بودند و به نظر می‌رسد حتی بعد از عرضه نسخه نهایی هنوز این مشکل برطرف نشده است.

کاربران گوشی پیکسل، پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس‌ال با چنین مشکلی مواجه نشده‌اند.

در سایتی که یک کاربر برای اولین بار این مشکل را گزارش داد، نوشته بود که او نسخه سوم بتا اندروید پای را بر روی پیکسل ایکس‌ال خود نصب کرده و بعد از این کار، دیگر شارژ سریع این گوشی کار نمی‌کند. در همین مورد شکایت دیگری در سایت مذکور مطرح شد که این بار گوگل از کاربران خواست که اسناد مربوط به این مشکل را برای این شرکت ارسال کنند. تمام گوشی‌های پیکسل از شارژ سریع پشتیبانی می‌کنند و برای بهره‌­گیری از شارژ سریع باید شارژر مخصوص این کار و کابل­های مطابق استاندارد USB-PD مورد استفاده قرار بگیرد. در حین فرایند شارژ سریع، پیام Charging rapidly بر صفحه‌نمایش گوشی به نمایش در می‌آید. این کاربران می‌گویند که بعد از نصب جدیدترین نسخه اندروید، دیگر این پیام به نمایش درنمی‌آید و فقط در حین اتصال کابل شارژ به شارژر سریع، پیام‌هایی مانند Charging یا Charging slowly بر صفحه‌نمایش نقش می‌بندد.

باید خاطرنشان کنیم که کاربران گوشی پیکسل، پیکسل ۲ و پیکسل ۲ ایکس‌ال با چنین مشکلی مواجه نشده‌اند و امیدواریم گوگل با ارائه یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری مشکل این تعداد از کاربران گوشی پیکسل ایکس‌ال را برطرف کند.

