مدتی پیش در کنفرانس گوگل I/O این شرکت از نسخه جدید اپلیکیشن News که از هوش مصنوعی بهره می‌برد، پرده‌برداری کرد؛ این نسخه‌ی جدید قادر به پوشش همه‌جانبه و هوشمند اخبار است. اما حالا این شرکت قابلیت جدیدی را معرفی کرده که مناسب افرادی است که علاقه زیادی به اخبار دارند ولی وقت گشت و گذار در محیط وب و اپلیکیشن‌های مذکور ندارند. به گفته‌ی این شرکت، به‌زودی تمام گجت‌های مبتنی بر گوگل اسیستنت می‌توانند از این قابلیت بهره ببرند. به‌عنوان مثال، می‌توانید به گوگل اسیستنت گوشی اندرویدی خود بگویید: «Hey Google, what’s the latest news?» تا این دستیار دیجیتالی جدیدترین اخبار موجود در اپلیکیشن Google News را برای شما بخواند. همچنین می‌توانید درخواست خود را طوری بیان کنید که فقط اخبار مربوط به یک موضوع خاص برای شما گفته شود. اسپیکرهای هوشمند مبتنی بر گوگل اسیستنت هم از این قابلیت پشتیبانی می‌کنند.

با استفاده از نمایشگرهای هوشمند که چندی پیش لنوو اولین نسل آن‌ها را منتشر کرد، به لطف این قابلیت حتی می‌توانید ویدیوهای مربوط به این خبرها را هم مشاهده کنید. اگر هم عمدتا به منابع خبری خاصی علاقه دارید، در بخش تنظیمات می‌توانید این منابع را مشخص کنید تا فقط از منابع موردنظر شما، این اخبار خوانده شود.

به زودی تمام گوشی‌های اندرویدی و اسپیکرها و نمایشگرهای هوشمند مبتنی بر گوگل اسیستنت از این قابلیت بهره می‌برند. گوگل قصد دارد این قابلیت را برای اندروید Auto و هدفون‌های مبتنی بر گوگل اسیستنت، مانند پیکسل بادز، هم ارائه کند.

