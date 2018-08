دیجی‌کالا با حمایت هوآوی، در حال برگزاری مسابقه‌ای به نام «نبرد در آشپزخانه» است. این مسابقه از ۷ مرداد شروع شده و تا ۲۸ مرداد ادامه دارد. تا به این جای کار استقبال بی‌نظیر بوده و افراد خیلی زیادی در این مسابقه شرکت کرده‌اند.

برای ورود به مسابقه باید به صفحه‌ی ویژه‌‌‌ی «نبرد در آشپزخانه» سر بزنید و از لیست غذاهایی که آن‌جا ذکر شده، یکی را انتخاب و طبخ کنید.

ورود به مسابقه

بپزید، تزیین کنید، عکس بگیرید

بعد از اینکه غذا آماده شد، خیلی قشنگ آن را تزئین کردید و در یک سفره‌ی زیبا قرار دادید، کافیست چند عکس شیک و تر و تمیز از آن بگیرید و در اینستاگرام با هشتگ #نبرد در آشپزخانه به اشتراک بگذارید. بدین ترتیب وارد نبردی سخت با بهترین آشپزهای ایرانی می‌شوید و شانس خود را برای برنده شدن یکی از جوایز ۵۰، ۳۰ یا ۲۰ میلیون تومانی (پول نقد!) می‌آزمایید.

عکسی که برای مسابقه ارسال می‌کنید باید تصویر نهایی از غذای طبخ شده و در ظرف آماده‌ی پذیرایی باشد. یک سفره کاملا ایرانی با چیدمان، ظروف، سفره، تزیینات و مخلفات همسو با فرهنگ ایرانی، معیار انتخاب و پیروزی شما در این مسابقه است.

داوری مسابقه را «سامان گلریز» سرآشپز مشهوری که احتمالا همه‌ی شما او را می‌شناسید، انجام می‌دهد. سامان گلریز داوری مرحله‌ی اول مسابقه را بر اساس معیارهایی که در پاراگراف بالا ذکر کردیم و از روی عکس‌های ارسالی شما انجام می‌دهد.

نکته جالب در مسابقه این است که شرکت‌کنندگان باید هنر آشپزی را با هنر عکاسی تلفیق کنند تا بتوانند امید صعود به مراحل بعد را داشته باشند. بدیهی است که همه‌ی آشپزهای حرفه‌ای عکاس‌های خوبی نیستند یا تجهیزات حرفه‌ای عکاسی ندارند، پس چاره چیست؟

گوشی‌های هوآوی به کمک شما می‌آیند

هوآوی به شرکت‌کنندگان پیشنهاد می‌کند از گوشی‌هایی برای عکاسی از غذاهای خود استفاده کنند که دوربین آن‌ها مجهز به هوش مصنوعی است. دوربین این گوشی‌ها به صورت خودکار می‌تواند تشخیص بدهد چه زمانی در حال عکاسی از غذا هستید و تنظیمات را به شکلی تغییر بدهد که به یکباره به یک عکاس حرفه‌ای از غذا تبدیل شوید!

به عبارت دیگر، هوش‌ مصنوعی در گوشی‌های هوآوی به کاربران این امکان را می دهد که بدون نیاز به داشتن تجهیزات پیچیده عکاسی و یا حتی تخصص ویژه در عکاسی، بتوانند عکس‌های حرفه‌ای از غذای طبخ شده خود بگیرند.

هوش مصنوعی در دوربین گوشی‌های هوآوی می‌تواند صحنه‌ها و سوژه‌های مختلف را شناسایی کند. یعنی مثلاً یک ظرف غذا را از یک حیوان خانگی یا از انسان یا یک منظره طبیعی تمیز داده و به صورت خودکار تنظیماتی مانند نور، شدت رنگ و سایر عوامل موثر در کیفیت عکس نهایی را به صورت خودکار اعمال کند تا عکس نهایی با عکس‌های حرفه‌ای تفاوت زیادی نداشته باشد.

پس همانطور که می‌بینید در این مسابقه علاوه بر هنر آشپزی، هوآوی هم می‌تواند شما را به یک عکاس حرفه‌ای و مجهز برای ارائه بهترین نتیجه همراهی کند.

به امید دیدار شما در مرحله بعد!

