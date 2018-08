باکس آفیس هفته دوم آگوست: فیلم بد «مگ» جهان را تسخیر کرد

فیلم مگ برنده رقابت فیلم‌ها برای صدرنشینی گیشه‌های سینما در آمریکای شمالی شد. فیلم پرهزینه کمپانی برادران وارنر بالاتر از حد انتظار کارشناسان سینما ظاهر شد و توانست با فروش افتتاحیه ۴۴.۵ میلیون دلاری در صدر جدول فیلم‌های پرفروش روی پرده قرار بگیرد. این یعنی فیلم «مگ» ساخته جان ترتلتاب توانست به صدرنشینی «ماموریت: غیرممکن-فال اوت» و ستاره‌اش تام کروز پایان بدهد. «مگ» در ۴۱۱۸ سالن سینمای آمریکای شمالی روی پرده رفت.

فروش جهانی فیلم هم تقریبا غیرقابل باور بود. بهترین فروش مربوط به افتتاحیه‌اش در چین بود که ۵۰.۳ میلیون دلار فروخت. در چین ۱۲هزار و ۶۵۰ سالن‌ سینما به فیلم «مگ» اختصاص یافت. مکزیک، روسیه، انگلستان و اسپانیا کشورهای بعدی بودند که فیلم «مگ» در آنها بیشترین فروش را داشت. فیلم هنوز در کره، استرالیا، فرانسه و ژاپن اکران نشده است. این فیلم که با بودجه هنگفت ۱۵۰ میلیون دلاری تولید شده، محصول مشترک آمریکا و چین است و به همین دلیل هم سالن‌های نمایش زیادی در چین آن را همزمان با آمریکا اکران کرده‌اند. «مگ» با این فروش درخشان بهترین افتتاحیه امسال کمپانی برادران وارنر را رقم زد و بالاتر از «بازیکن شماره یک آماده» استیون اسپیلبرگ و «اوشن ۸» قرار گرفت. فیلم البته از منتقدان امتیاز بسیار پایینی گرفته است. خوشبختانه بنظر می‌رسد خود سازندگان به آنچه ساخته‌اند آگاهند. جف گلدشتاین رییس کمپانی برادران وارنر می‌گوید: «این فقط یکی از آن فیلم‌های پاپ‌کرنی سرگرم‌کننده است که خودش را خیلی جدی نمی‌گیرد. احمقانه و بامزه است و به مخاطبانش اجازه می‌دهد که اوقات خوبی را موقع دیدن این فیلم سپری کنند.»

این اکشن علمی-تخیلی امتیاز ۴۵ از ۱۰۰ را از منتقدان گرفته است. مردی به نام جوناس تیلور (با بازی بازیگر پرفروش این سال‌ها جیسون استاتهام) ادعا می‌کند که توانسته از حمله یک کوسه به طول ۷۰ فوت جان سالم به در ببرد. او حالا باید به ترس‌هایش غلبه کند و به کمک کسانی برود که در یک زیردریایی غرق شده زیر آب گیر افتاده‌اند. رابی کالین منتقد تلگراف درباره فیلم گفته است: «فیلم «مگ» هیچ عمقی ندارد و با این حال فیلم‌های آشغالی مثل این همچنان به فروش‌شان ادامه می‌دهند.» تاد مک‌کارتی از هالیوود ریپورتر هم معتقد است که فیلم خیلی زیرپوستی سعی کرده جهانی باشد، کاملا کلیشه‌ای است و مشکل شخصیت‌پردازی دارد. «مگ» گویا با سلیقه کامپیوتر تدوین شده و نه تدوینگر و در حقیقت هیچ احساسی به مخاطبش نمی‌دهد. شبیه یک غذای کاملا غیرارگانیک است. غذایی که از موادی تشکیل شده که قبلا امتحان‌شان را پس داده‌اند.

در رتبه دوم جدول فروش فیلم اکشن تحسین‌شده کریستوفر مک‌کوآری قرار دارد. «ماموریت: غیرممکن فال اوت» افتتاحیه درخشانی داشت و تام کروز توانست با این فیلم اثبات کند که در پنجاه و چند سالگی همچنان ستاره است. امتیازی که فیلم از منتقدان کسب کرده ۸۶ از ۱۰۰ است.

فیلم «کریستوفر رابین» ساخته مارک فورستر و از محصولات کمپانی دیزنی هم با وجود آنکه نتوانست طبق انتظار بفروشد، اما همچنان جایگاهش را در جدول فروش حفظ کرده است. کمدی-انیمیشن ماجراجویانه دیزنی را منتقدان نسپندیدند.

اما از میان فیلم‌های جدول پرفروش‌ها «ماما میا! دوباره شروع کنیم» در خارج از آمریکای شمالی فروش‌اش بهتر از هفته‌های قبل بود و مجموع کل فروش‌اش را در جهان به ۲۸۰.۸ میلیون دلار رساند.

دو فیلم هم تازه این هفته به جدول پرفروش‌ها راه پیدا کردند. یکی «مرد ضعیف-اسلندرمن» (slender man) فیلم ترسناک سیلوین وایت که با توجه به امتیاز ۲۸ در سایت متاکریتیک بنظر می‌رسد فیلم بسیار ضعیفی باشد. داستان فیلم در شهر کوچکی در ماساچوست اتفاق می‌افتد. جایی که گروهی از دوستان مجذوب ویدیوهای اینترنتی اسلندرمن می‌شوند. مردی که سعی دارد ثابت کند وجود خارجی ندارد. تا اینکه یکی از اعضای گروه دوستی ناپدید می‌شود.

فیلم بعدی که در جدول فروش حضور دارد خوشبختانه اثر آبرومند اسپایک لی به نام «بلک‌کلنزمن» است که منتقدان هم تحسین‌اش کرده‌اند. داستان یک پلیس آفریقایی-آمریکایی که با گروه کوکلاکس‌کلان درگیر می‌شود. فیلم در جشنواره کن امسال به نمایش درآمد و نقدهای مثبتی از منتقدان دریافت کرد. در حال حاضر هم فیلم پنجم باکس‌آفیس است.

نام فیلم هفته اکران فروش مگ ۱ ۴۴.۵ ماموریت غیرممکن: فال اوت ۳ ۱۶۲ کریستوفر رابین ۲ ۵۰ اسلندرمن ۱ ۱۱.۳ بلک‌کلنزمن ۱ ۱۰.۸ جاسوسی که مرا رها کرد ۲ ۲۴.۶ ماما میا! دوباره شروع کنیم ۴ ۱۰۳.۸ اکولایزر ۲ ۴ ۸۹.۶ هتل ترانسیلوانیا ۳: تعطیلات تابستانی ۵ ۱۴۶.۹

