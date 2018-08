مدیرعامل سامسونگ: نگران باتری گلکسی نوت ۹ نباشید!

سری گوشی‌های گلکسی نوت سامسونگ، دو نسل پیش شاهد یک حادثه غم انگیز برای شرکت سامسونگ و همینطور خریداران سری نوت بود. حتما به یاد دارید که گلکسی نوت ۷ به دلیل عیبی که در باتری خود داشت، آتش می‌گرفت و این مشکل آنقدر پیش رفت که سامسونگ مجبور به جمع آوری تمام گلکسی نوت ۷ های بازار شد. حالا گلکسی نوت ۹ نیز همچون گلکسی نوت ۷ با جاه طلبی از یک باتری حجیم استفاده می‌کند و همین موضوع، بعضی را درباره باتری گلکسی نوت ۹ مردد کرده است.

حالا مدیر عامل بخش موبایل سامسونگ در اظهار نظری تاکید کرده که کاربران نگرانی بابت تکرار حادثه نوت ۷ نداشته باشند چراکه سامسونگ پیش‌تر اطمینان حاصل کرده است که چنین اتفاقی هرگز تکرار نشود. همان تیم کیفیت کنترلی که دو سال پیش و پس از حادثه نوت ۷ بر سر کار آمدند، از همان سال در حال کار روی باتری نوت ۹ بوده‌اند. بنابراین اگرچه گلکسی نوت ۹ بزرگترین باتری در سری گوشی‌های نوت را داراست اما سامسونگ تضمین می‌کند هیچ مشکلی برای این باتری پیش نیاید. مدیر عامل سامسونگ صراحتا در همین زمینه گفت:

«باتری استفاده شده در گلکسی نوت ۹ نمی‌تواند امن‌تر از این باشد. کاربران نیازی نیست نگرانی درباره باتری این سری از گوشی‌های سامسونگ داشته باشند.»

DJ Koh، مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ، اطمینان دارد که نوت ۹ به واسطه داشتن مشخصات سخت‌افزاری عالی، باتری حجیم و قابلیت‌های جدید S Pen، از نسل‌های قبلی گلکسی نوت فروش بیشتری خواهد داشت.

«گلکسی نوت ۹ به واسطه قلم اس پن تخصصی‌تر شده و همینطور دوربین هوشمند، بهترین عملکرد را از خود نشان خواهد داد. ما امیدواریم که فروش این محصول، از گلکسی نوت ۸ بسیار بیشتر باشد.»

در نهایت تنها زمان خواهد گفت که چقدر گفته‌های مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ حقیقت دارد و این گوشی موفق خواهد بود. شما درباره گلکسی نوت ۹ چه فکر می‌کنید؟ آیا این گوشی می‌تواند انتظارات کاربران و همینطور از نظر فروش انتظارات سامسونگ را برآورده کند؟

منبع: GSMArena

