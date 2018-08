ادریس البا، بازیگر سیاهپوست سینما با انتشار یک توییت خبر داد که فصل جدیدی از تاریخچه جیمز باند آغاز شده و در ادامه برداشتن مرزهای تبعیض نژادی حالا امکان دارد شاهد یک جیمز باند جدید سیاهپوست باشیم.

همه چیز با توییت روز یکشنبه ادریس البا شروع شد. البا در توییترش خودش را به شیوه جیمز باند معرفی کرده و نوشته بود: «من البا هستم، ادریس البا!»

با توجه به اینکه پیش‌تر آنتوان فوکوا، کارگردان اکشن گفته بود زمان آن رسیده که نقش جیمز باند را یک سیاهپوست بازی کند خیلی‌ها برداشت‌شان این بود که بازیگر بعدی نقش جیمز باند قرار است ادریس البا باشد. البا البته در پاسخ به توییت‌ها و سوالات مردم با توییت‌اش شوخی کرد ولی آن را تکذیب هم نکرد. فوکوا گفته بود که اگر قرار باشد یک بازیگر سیاهپوست نقش باند را بازی کند ادریس البا یکی از بهترین گزینه‌هاست. فوکوا درباره البا گفت: «ادریس اگر روی فرم باشد می‌تواند نقش جیمز باند را بازی کند. شما برای این نقش به فردی با فیزیک قوی نیاز دارید و البا آن فیزیک مورد نظر را دارد».

بیش از نیم قرن از اولین باری که جیمز باند روی پرده سینماها رفت می‌گذرد. در طول این نیم قرن، چندین بار به نظر رسیده که پدیده جیمز باند به پایان راه نزدیک می‌شود. اما نه مرگ ایان فلمینگ (خالق باند) در سال ۱۹۶۴، نه بالا رفتن سن بازیگران اصلی این مجموعه، نه شکست تجاری برخی از فیلم‌های جیمز باند و نه سقوط امپراتوری شوروی سابق (به عنوان دشمنان اصلی مأمور ۰۰۷)، باعث مرگ جیمز باند روی پرده سینما نشدند و مأمور ۰۰۷ از دل خاکسترهای خویش دوباره برخاست. دلیل استمرار باند، این است که بازیگرها، کارگردانان و دشمنان باند در فیلم‌ها در درجه دوم اهمیت قرار می‌گیرند. آن‌چه از همان ابتدا توجه مردم را به پدیده جیمز باند جلب کرد، شخصیت خود او بود. کاراکتری که تجلی غریزی‌ترین آرزوهای مردم بود. یک مأمور خوش‌پوش، جذاب، شوخ‌طبع و زیرک با اعمال قهرمانانه. کسی که با خونسردی قابل توجهش، از پس شریرترین دشمنان و هولناک‌ترین اتفاقات برمی‌آید. بازیگران، فیلمنامه‌نویسان و کارگردانان این مجموعه، هر گاه توانستند چنین تصویری از باند برای مخاطب بسازند، به موفقیت رسیدند و هر گاه از این تصویر دور شدند، شکست خوردند. نمونه‌اش «در خدمت سرویس مخفی ملکه» با بازی جرج لیزنبی، که علی‌رغم اینکه یکی از آثار خوب جیمز باند بود، شکست سختی خورد. چرا که چهره زمینی‌تری از باند به تصویر می‌کشید. مردی که برخی از بی‌قیدی‌های آشنای باند را رها می‌کند و در نهایت هم به صورت آدمی در هم شکسته به تصویر کشیده می‌شود. جیمز باندهایی که در آن تیموتی دالتن نقش مأمور ۰۰۷ را بازی می‌کرد هم آثار مطرحی نیستند چون چهره دالتن فاقد تیزهوشی و اعتماد به نفس شان کانری بود و از طرف دیگر در رفتار دالتن اثری از شوخ‌طبعی و بی‌خیالی راجر مور نبود. بعد از آنها نوبت به پیرس برازنن ایرلندی رسید. انتخاب دنیل کریگ که مشخصات فیزیکی‌اش با جیمز باند متفاوت بود سر و صدای زیادی ایجاد کرد و حالا اگر انتخاب ادریس البا قطعی شود جنجال دیگری در راه خواهد بود.

