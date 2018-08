پنل نمایشگر هوآوی میت ۲۰ لو رفت

از گوشی‌هایی که به زودی و در یکی دو ماه آینده معرفی خواهند شد، پرچمداران جدید هوآوی در سری Mate خواهد بود که به احتمال بسیار زیاد، «میت ۲۰» و «میت ۲۰ پرو» نام خواهند داشت. مثل هر گوشی دیگری که قبل از معرفی به لو رفتن اطلاعات آن عادت کرده‌ایم، امروز نیز سه عکس جدید از پنل نمایشگر این گوشی در فضای اینترنت منتشر شده است.

در این سه عکس، چند ویژگی مهم این گوشی نمایان می‌شود. برای شروع بهتر است به بریدگی بالای نمایشگر اشاره کنیم که با توجه به جایگاه سنسورهای قرار گرفته درون این بریدگی، باید انتظار سیستم تشخیص چهره پیشرفته و مشابه iPhone X را داشته باشیم. همچنین اگر کمی با دقت‌تر نگاه کنید، یک خمیدگی جزئی در لبه چپ و راست این نمایشگر قرار دارد. البته این خمیدگی کمتر از آن چیزی که در گوشی‌های سامسونگ دیده‌ایم به نظر می‌آید. علاوه براینها، حاشیه دور نمایشگر این گوشی بسیار کوچک بوده و به زیبایی این دستگاه خواهد افزود.

در طرف دیگر عکسی از پشت این پنل منتشر شده که یک نکته جذاب دیگر دیده می شود. در بخش میانی پنل شاهد اجزایی هستیم که خبر از سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر دستگاه می‌دهد. این یعنی در لبه پایینی نمایشگر یا در بخش پشتی دیگر شاهد سنسور اثر انگشت نیستیم و از این حیث باید طراحی گوشی جذاب‌تر باشد.

با وجود نمایشگری با لبه‌های خمیده، سنسور اثر انگشت در زیر نمایشگر و همینطور تکنولوژی پیشرفته تشخیص سه بعدی چهره، به نظر می‌رسد این پنل متعلق به مدل رده بالاتر میت ۲۰ یعنی گوشی Mate 20 Pro باشد. انتظار می‌رود این پرچمدار جدید و جذاب هوآوی، در ماه اوت (مهر ماه) معرفی شود. به نظر شما این گوشی می‌تواند رقیب قدرتمندی برای گلکسی نوت ۹ و پیکسل ۳ ظاهر شود؟

منبع: GSMArena

منبع متن: digikala