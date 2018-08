دیجی‌کالا با حمایت هوآوی، از هفتم مرداد بزرگترین مسابقه آشپزی ایران را آغاز کرده است. این مسابقه تا ۲۸ مرداد ادامه دارد و تا به این‌جای کار با استقبال بسیار خوب علاقمندان به آشپزی همراه شده است.

در این مسابقه شما باید از غذایی که طبخ می کنید عکس گرفته و آن را برای داور مسابقه ارسال کنید و در صورت تایید عکس شما در مقایسه با سایر رقبا شانس حضور در مرحله بعد این مسابقه را خواهید یافت.

همراهی شرکت هوآوی با شما در این مسابقه از این جهت است که شما با بهره گیری از هوش مصنوعی دوربین گوشی‌های هوآوی می‌توانید بدون تجربه حرفه‌ای عکاسی و داشتن تجهیزات خاص، عکس‌هایی از غذای خود بگیرید که فقط عکاسان حرفه‌ای قادر به گرفتن آن‌ها هستند چرا که هوش مصنوعی در دوربین گوشی‌های هوآوی با تشخیص صحنه و سوژه به صورت خودکار تنظیمات لازم را در عکس اعمال می‌کند تا سوژه شما – که در این مسابقه ظرف غذای شماست – هر چه بهتر و جذاب تر در مرحله داوری به نظر برسد و شانس شما برای حضور در مرحله بعد افزایش یابد.

هوآوی به زودی قصد دارد گوشی های جدیدی را به بازار عرضه کند که از دوربین های متفاوتی با هوش مصنوعی یا AI پیشرفته‌تر بهره می‌برند. این گوشی‌ها که در سری هوآوی nova 3 با نام هوآوی nova 3 و هوآوی nova 3i عرضه خواهند شد از چهار دوربین به شکلی برخوردار هستند که دو دوربین در جلو و دو دوربین در پشت گوشی قرار گرفته‌اند. دوربین‌های جلو و پشت این گوشی‌ها از هوش مصنوعی پیشرفته در تشخیص صحنه‌ها و اعمال تنظیمات به صورت خودکار و سریع همانند پرچم‌داران سابق هوآوی مانند هوآوی Mate 10 و هوآوی P20 بهره می‌برند.

سری nova در سبد محصولات هوآوی یک سری میان رده محسوب می‌شود ولی هوآوی در این سری از قابلیت‌هایی بهره برده که در پرچم‌داران این شرکت به کار گرفته شده و در بعضی موارد پرچم داران سایر برندها از آن‌ها بی‌بهره هستند. به عنوان نمونه در ارتباط با آخرین محصول سری nova یعنی هوآوی nova 3 که به زودی به بازار ما عرضه می‌شود می‌توان به دوربین سلفی ۲۴ مگاپیکسلی که از هوش مصنوعی بهره می‌برد اشاره نمود. در واقع این گوشی اولین گوشی هوشمندی است که علاوه بر دوربین اصلی، دوربین سلفی آن هم از هوش مصنوعی بهره‌مند است. از سوی دیگر در حال حاضر هیچ گوشی دیگری دوربین سلفی با کیفیت ۲۴ مگاپیکسل ندارد.

تمام این موارد موجب شده که هوآوی به عنوان یک یار اصلی در این مسابقه کمک کار شرکت‌کنندگان باشد تا جدای از مهارت آشپزی آن‌ها، در زمینه عکاسی حرفه‌ای بدون نیاز به دانش فنی و تجهیزات تخصصی آن‌ها قادر به عکاسی حرفه‌ای و بسیار کم هزینه از نتیجه زحمات خود باشند به شکلی که این عکس‌ها مشابه عکس‌های عکاسان حرفه‌ای باشد.

درباره مسابقه «نبرد در آشپزخانه»

نحوه برگزاری بزرگترین مسابقه آشپزی غذای ایرانی توسط دیجی‌کالا با حمایت هوآوی به این نحو است که از لیست ذکر شده در صفحه این مسابقه در سایت دیجی‌کالا، یک غذا را انتخاب و به روش خودتان آن را طبخ می کنید، سپس از غذایی که پخته‌اید عکس گرفته و با هشتگ #نبرددرآشپزخانه آن ‌را به اشتراک بگذارید و شانس خود را برای برنده شدن یکی از جوایز ۵۰، ۳۰ و ۲۰ میلیون تومانی دیجی‌کالا که با حمایت هوآوی تدارک دیده شده امتحان کنید.

همه تصاویر توسط داور محترم مسابقه، سامان گلریز بررسی می‌شوند و ۱۰۰ نفر برگزیده به مرحله بعدی راه پیدا می‌کنند. انتخاب این ۱۰۰ نفر بر اساس طراحی و سفره‌آرایی و رعایت کردن هدف این مسابقه، یعنی سفره ایرانی انجام می‌شود.

عکسی که برای مسابقه ارسال می کنید می‌بایست تصویر نهایی از غذای طبخ شده و در ظرف آماده پذیرایی باشد. یک سفره کاملا ایرانی با چیدمان، ظروف، سفره و تزیینات و مخلفات همسو با فرهنگ ایرانی، معیار انتخاب و پیروزی شما در این مسابقه است.

