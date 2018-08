چاوشی و مدیرکل موسیقی ارشاد بستنی خوردند و مجوز صادر شد

علیرغم سخنان تند چند روز پیش علی ترابی درباره ترانه‌های آلبوم ابراهیم محسن چاوشی و اینکه بعضی از آنها ممکن است گزک دست مخالفان موسیقی بدهد بنظر می‌رسد آن یک دقیقه ویدیویی که چاوشی از «ابراهیم» منتشر کرد جواب داده است. علی ترابی گفت که مجوز پنج قطعه از آلبوم محسن چاوشی صادر شده است که سه تا از آنها جزو قطعات مشکل‌دار بوده‌اند.

چاوشی که تهدید کرده بود اگر ارشاد با او همکاری نکند آلبومش را بدون مجوز روی اینترنت برای دانلود خواهد گذاشت با پاسخ‌های خوبی از سمت هوادارانش روبه‌رو شد. آن یک دقیقه‌ای که از آلبوم «ابراهیم» منتشر شد نشان داد که گویا ترانه‌های این آلبوم بیشتر محتوای اجتماعی دارند. ترابی در حاشیه نشست جشنواره موسیقی فجر به سوال خبرنگاران درباره آلبوم «ابراهیم» چاوشی پاسخ داد و گفت: «شرکت مجری آلبوم یک سال پیش تقریبا ششم مرداد اشعار را برای گرفتن مجوز به ارشاد فرستادند که به فاصله دو روز به شورای شعر و ترانه رفت. از این هفت قطعه، پنج قطعه نیاز به اصلاح داشتند که اصلاحیه‌ها روی سایت خانه موسیقی هم قرار گرفت.» ترابی گفت که بعد از آن دیگر تقاضایی برای بازبینی به دست آنها نرسیده است و البته اصلاحات مورد نظر هم روی ترانه‌ها انجام نشد.

اعتراض چاوشی به طولانی شدن پروسه دریافت مجوز برمی‌گشت. ترابی گفت: «آن زمان هیچ موسیقی به ما داده نشد و از همان روز تنها چند برگ شعر در دست داریم که طبعا براساس آن نمی‌توانیم مجوز بدهیم. ما با آقای چاوشی دوستانه صحبت کردیم و بستنی خوردیم و به ایشان گفتم که سه قطعه از آن پنج قطعه‌ای که نیاز به اصلاحیه دارد را با مسئولیت خودم اجازه صدور مجوز می‌دهم ولی دو قطعه دیگر دارای کلماتی است که نمی‌تواند منتشر شود و نیاز به اصلاح دارد.»

حالا باید منتظر پاسخ چاوشی بمانیم که یا آلبومش را روی اینترنت قرار بدهد یا متولیان تولید این آلبوم مجوز قطعات را پیگیری کنند تا امسال شاهد انتشار آلبوم جدید این خواننده محبوب باشیم.

